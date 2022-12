Dorado reaparece en el Pleno tras su detención por el 'caso Infraestructuras'

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba, David Dorado, ha reaparecido públicamente esye jueves en la sesión ordinaria del Pleno del Consitorio correspondiente a este mes de diciembre.

David Dorado fue detenido el pasado lunes por la UDEF y puesto en libertad con cargos posteriormente el pasado lunes, dentro de la investigación policial que persigue un presunto fraude en contratos municipales del área de Infraestructuras. La Policía le acusa de tres delitos: cohechos, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal.

El 'caso Infraestructuras' saltó a la esfera pública cuando en febrero de 2021, cuando el grupo de IU en el Ayuntamiento denunció un “posible fraude” por un presunto fraccionamiento de contratos del área de Infraestructuras en contratos menores en obras de mayor cuantía. A esta denuncia pública le siguió otra también de IU en abril de ese año, donde apuntaba “falsedad documental” al haberse certificado el final de una obra sin que esta hubiera acabado.

Al conocerse esto, el gobierno municipal descartó cualquier implicación pero, no obstante, a finales de abril de 2021 ordenó abrir un expediente de información reservada sobre los contratos de Infraestructuras que habían provocado las sospechas y acusaciones de IU. A las pocas semanas, el 12 de mayo, IU y Podemos llevaban formalmente ante la Fiscalía los contratos señalados y solicitaban que investigara tres presuntos delitos en ellos.

Para esas fechas, en junio de 2021, el alcalde, José María Bellido, descartaba el cese del concejal responsable de Infraestructuras, David Dorado, al apreciar que en la información reservada municipal sobre los contratos no aparecía nada relacionado con su gestión.

No fue hasta noviembre cuando la Fiscalía concluyó la investigación a petición de IU y Podemos y halló indicios de los delitos de prevaricación y falsedad documental en los contratos de Infraestructuras, trasladándolo al juzgado para abrir la instrucción del 'caso Infraestructuras'. Fue entonces cuando el alcalde anunció que el Ayuntamiento se personaría como parte afectada en dicho caso.

Cordópolis pudo acceder al escrito de la Fiscalía sobre su investigación de los contratos, en los que apreció fraccionamiento, falsedad documental y vinculaciones familiares.

En paralelo, en noviembre de 2021, el gobierno municipal abre un segundo procedimiento de información reservada sobre contratos de Infraestructuras, ampliando la horquilla de fechas de estos, para investigar los de años anteriores. Al frente de esta orden, como alcalde accidental, estuvo el propio David Dorado, que quiso poner sobre la mesa contratos del área de mandatos anteriores, desde 2012.

El resultado de la investigación de la Fiscalía y su traslado al juzgado llevó consigo la primera decisión política en el gobierno municipal: cesar a la coordinadora del área de Infraestructuras. Y a continuación, el 29 de noviembre, la segunda decisión: retirar a David Dorado todas sus competencias en el gobierno municipal: la responsabilidad en Infraestructuras, la presidencia de Sadeco y ser teniente de alcalde.

Con el año 2022 recién estrenado, el 26 de enero, se conoció que el juez a cargo del 'caso Infraestructuras' imputó a un funcionario de Infraestructuras y a la excoordinadora del área por supuestos delitos en los contratos investigados. Ambos tuvieron que declarar ante el juez. Y en su declaración, ya en abril, la excoordinadora señalaba a Dorado y a los técnicos en la toma de decisiones.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!