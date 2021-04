IU denuncia "posible falsedad documental" del gobierno local al certificar el final de una obra antes de acabarla

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado un supuesto delito de "falsedad documental" del gobierno municipal al certificar la finalización de una obra de alumbrado en un tramo de la avenida de Libia antes de que concluyera, según han argumentado con un acta notarial.

Los concejales de IU Pedro García y Amparo Pernichi han explicado que el delegado de Infraestructuras, David Dorado, firmó el certificado de la obra de alumbrado en el tramo de la avenida entre las calles Escritor Tomás Sánchez y Pedro Álvarez de Córdoba el 30 de diciembre de 2020. Varios días después, el 5 de enero, un notario levantó acta para IU del estado de la obra, aportando fotografías del estado de la misma, donde se puede ver que que esta no había concluido, con parte del pavimento levantado y vallas en el acerado de la calle.

"El 30 de diciembre se recepciona la obra, certificando que toda la obra está completa y que se ha hecho todos los trabajos. ¿Cómo es posible si hemos levantado acta notarial del estado de la obra sin terminar el 5 de enero?", ha cuestionado Pernichi, que apunta a "un posible fraude manifiesto de falsedad documental" en este asunto.

Según IU, el certificado de finalización de obra, fechado antes de que concluyera el año 2020, ha evitado tener que pedir la prórroga y justificar ante la Intervención municipal esa dilatación en el tiempo de un contrato que, el pasado mes de febrero, la formación de izquierda ya cuestionó por un posible fraccionamiento de contrato en varios menores para "eludir cualquier fiscalización" de los mismos.

El contrato de esta obra tuvo finalmente un presupuesto de 48.370 euros, importe que ya ha pagado el Ayuntamiento, según indica IU, pese a que señalan que la obra "no ha finalizado hasta hace dos semanas. Incluso la semana pasada había todavía vallas allí", aseguran.

Desde IU creen, además, que el que Dorado y el área de Infraestructuras no hubieran publicitado la conclusión de la obra ante los medios de comunicación o las redes sociales muestra también que esta no había terminado realmente en la fecha certificada. "¿Alguien se cree que el señor Dorado o a cualquier miembro del equipo de gobierno le ponen un final de obra y no va inmediatamente a hacerse la foto? No tiene ni una sola publicación de esa obra concluida", señala Pernichi.

IU pidió los expedientes de esta y otras obras del área de Infraestructuras -al no estar publicados en la plataforma de Contratación por ser menores-, cuando sospechó que se había realizado el alumbrado de toda la avenida de Libia con varios contratos menores en lugar de uno único y de mayor cuantía, aludiendo así a un posible fraccionamiento de contratos para una obra de mayor envergadura. Estos contratos menores, en el objeto de los mismos, no nombran el alumbrado de la avenida de Libia, sino el alumbrado de la "travesía" entre tramos de las calles transversales a esta vía principal.

Por todo ello, IU ha señalado que tiene en manos de sus abogados este asunto y estudiará tomar las acciones oportunas. A su juicio, estos hechos son "tremendamente graves en un Ayuntamiento que no ha tenido jamás este tipo de problemas" y ha calificado como "episodio oscuro" del gobierno municipal ese posible delito de falsedad documental en la certificación de una obra inacabada.