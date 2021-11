La Fiscalía ve indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos municipales de Infraestructuras

La Fiscalía ha dado traslado al juzgado decano de Córdoba de un decreto sobre la denuncia interpuesta por IU y Podemos sobre una serie de contratos del área municipal de Infraestructuras al considerar que hay indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Así lo han anunciado los grupos municipales de IU y Podemos este jueves, después de que la Fiscalía haya dado traslado al Ayuntamiento de su resolución, en la que se apunta a un técnico y a la coordinadora general de Infraestructuras como presuntos autores de los delitos que se indican.

IU y Podemos llevaron a la Fiscalía en mayo pasado los contratos menores hechos por el área de Infraestructuras en el cuarto trimestre del año 2020, sobre los que pidieron que se investigara lo que consideraban indicios de tres posibles delitos: fraccionamiento de contratos, falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de los mismos. El objeto de la denuncia fue 21 contratos menores, por un montante global de unos 600.000 euros.

Ahora, la Fiscalía ha dado respuesta a esa denuncia y ha trasladado su decreto al juzgado decano para que, en el reparto, se asigne a un juzgado para abrir una investigación, según han avanzado IU y Podemos en rueda de prensa. "La Fiscalía considera eque xisten indicios suficientes para considerar que estamos ante hechos que pueden revestir delitos de prevaricación y falsedad en documento público, sin perjuicio de que en el avance de las investigaciones se hallen otros delitos", ha explicado la concejala de IU Alba Doblas.

Así, ante esos indicios, la Fiscalía apunta a un técnico del Ayuntamiento y a la coordinadora general de Infraestructuras, "sin perjuicio de la posible participación de terceros", señalan desde IU y Podemos. Para estos dos grupos municipales, el decreto de la Fiscalía "no hace sino corroborar que existe un modus operandi en el gobierno de este Ayuntamiento, oscuro, falto de transparencia e irregular. Y que el alcalde sigue amparando las prácticas irregulares que se llevan a cabo por personal de este gobierno". Ante ello, ambos grupos han pedido el cese del teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado (Cs).

"Se confeccionaron documentos"

"La Fiscalía es clara: se ha utilizado la función pública para imponer el mero capricho de autoridad o de funcionario, con indicios de que se actúa con la conciencia de que se resuelve al margen del ordenamiento jurídico y con un resultado injusto", han dado a conocer. "No nos encontramos ante una mera irregularidad administrativa o discordancia interpretativa de la norma". Y apuntan que la resolución de la Fiscalía señala que en los contratos se hacía "una resolución injusta con conocimiento de ello y que se confeccionaron documentos con fechas que no se corrrspondían ni en el contenido de los mismos".

La resolución de la Fiscalía llegó este miércoles hasta el Ayuntamiento, por lo que IU y Podemos han criticado que el alcalde "no ponga en la calle a la coordinadora general y al delegado Infraestructuras. No podemos creer que esa ausencia total de procedimiento no se tuviera al tanto en su delegación (en alusión a David Dorado)".