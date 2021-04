Adesal supera su propia historia goleadora en División de Honor

Haciendo historia mientras busca la supervivencia. El Adesal está inmerso en el grupo del descenso en la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima división del balonmano femenino español, tras una primera fase regular en cuanto a resultados negativos. Con paso firme a pesar de las dificultades, la escuadra cordobesa quiere retomar los puestos de arriba que le den derecho a jugar una temporada más en la primera división. Por el camino, en otro tipo de registros, va labrándose su historia en División de Honor, y es lo que hizo en su pasada victoria en el pabellón de la Fuensanta ante el Lanzarote Puerto del Carmen.

Pudo ser una victoria como cualquier otra, aunque esta temporada el Adesal está necesitada de ella más que nunca. Pero su triunfo ante el Lanzarote Puerto del Carmen por 31-20, además de suponer dos puntos de oro que le colocan en la permanencia, supuso batir su propio récord de ventaja al término de un partido en toda su trayectoria en División de Honor, según los datos del portal de Twitter @laligaennumeros. Esos 11 goles de distancia es una marca récord en la disciplina fuensantina, que supera la goleada a domicilio en 2013 por 19-27 al CB Mar de Alicante en la temporada 2013-14. Por detrás en esos registros está, en esa misma campaña, la conseguida en tierras catalanas ante el Casteldefells, a quien venció por 28-34, en este caso, en 2014.

Para ver la cuarta clasificada en la lista, no hay que irse demasiado lejos: de hecho, no hay que marcharse a más de hace una semana y media. Adesal venció en la cancha de BM Zuazo, rival más complicado de batir dada su plantilla y su acumulación de puntos en la fase de salvación, contra todo pronóstico. En tierras bilbaínas, el conjunto dirigido por Rafa Moreno salió triunfador por 22-28, lo que supuso un espaldarazo anímico y de puntuación para encarar el resto de la fase. En el trayecto de conseguir mantenerse en Liga Guerreras Iberdrola, se van batiendo marcas que ayudan a la meta final, que no es otra que seguir creciendo en la máxima categoría del balonmano nacional.