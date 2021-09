Amistoso en diferido entre jornadas

Algo atípico, pero forzado en su momento. El Salerm Puente Genil y el Córdoba CF, al igual que lo hicieran la temporada pasada, vuelven a verse las caras en una pretemporada un tanto extraña. La localidad cordobesa vuelve a ser anfitriona de un encuentro entre dos de los clubes más destacados del panorama provincial, si bien el duelo estaba enmarcado en otra fecha y que, por circunstancias sanitarias, se tuvo que postergar en su día hasta encontrarle fecha de este miércoles de septiembre. En concreto, el choque estaba pactado para el 30 de julio, pero algunos positivos en el equipo local no permitieron que se celebrase, por lo que se acordó que, en la festividad de La Fuensanta, ambos equipos se vieran las caras.

Lo anómalo en este sentido viene por la fecha en sí, acordada poco después de la suspensión aquella vez. Y es que el Córdoba ya ha empezado su temporada oficial. Lo hizo de una manera brillante y aplastante, seguro de su plan incluso a domicilio y, por consiguiente, el público en contra. El 1-5 cosechado por los blanquiverdes en Chapín aún resuena por las cabezas de los cordobesistas, y más aún de los dos centenares aproximadamente que estuvieron in situ en el coliseo jerezano. Así las cosas, el encuentro ante el Salerm Puente Genil es el puente entre dicho enfrentamiento y el del próximo domingo (19:00) ante el Cádiz B en El Arcángel.

Es por ello, además, que el partido podría servir de adecuación al ritmo de competición para los jugadores que o bien no tuvieron demasiados minutos o que directamente carecieron de ellos. Adrián Fuentes, Alejandro Viedma y gran presencia de futbolistas del filial tendrán muy presumiblemente protagonismo sobre el césped del Manuel Polinario a partir de las 20:00. No por nada, sino porque Germán Crespo no quiere cargar de demasiados minutos a los que ya son hombres de su confianza y así meter de lleno en la rueda a los que no estuvieron activos sobre el verde de Jerez.

En cuanto al Salerm Puente Genil, se tratará de la primera temporada en varios años donde el cuadro pontano no se encuentre dirigido por Diego Caro. De hecho, el encuentro entre ambas escuadras cordobesas se pactó por la salida del villarense con dirección al filial cordobesista. Con una plantilla totalmente renovada, al igual que su rival este miércoles, se encuentra a las puertas del debut en una nueva temporada en Tercera RFEF, esta vez con Keko Rosano a los mandos del banquillo. Harán lo propio fuera de casa el próximo domingo a las 19:00 en tierras gaditanas ante el Conil. Será el comienzo de una temporada donde, al igual que la pasada, intentarán mantenerse en los puestos altos de la clasificación y llegar a la Segunda RFEF a medio plazo.