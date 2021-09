Renovación y un estreno histórico

La afición del Córdoba, desde hace muchos años, está acostumbrada a ver pasar más de una decena de jugadores nuevos por el vestuario de El Arcángel cada temporada. Ello, claro está, conlleva el aprenderse nombres, apellidos, dorsal y su trayectoria para conocer a las caras nuevas. Al curso siguiente, la misma cantinela. La inestabilidad en las divisiones ha obligado a ello y más aún en la etapa actual, con el primer equipo masculino en la cuarta categoría del fútbol español. De hecho, sólo cinco futbolistas con ficha del primer equipo el pasado curso, en un total de 23, continúan en la presente, sumado a las promociones desde el filial y a la reincorporación de Ricardo Visus.

El once que saltó al césped de Chapín poco se parece al que lo hizo en el último encuentro de la pasada campaña ante el Cádiz B. Miguel de las Cuevas, Luismi Redondo y Willy Ledesma son los únicos que partieron de inicio en ambos partidos. En cuanto a las convocatorias completas entrarían más futbolistas, como son los casos de Carlos Puga, Javi Flores y Bernardo Cruz -Ricardo Visus pudo ser otro pero no entró por lesión en el viaje a Jerez-. Esto es, hasta ocho novedades respecto a la temporada pasada entraron de lleno en el once inicial: Felipe Ramos en la puerta; defensa novedosa al completo con José Ruiz, José Cruz, José Alonso y Ekaitz Jiménez; Toni Arranz y Álex Bernal en el doble pivote; y Simo Bouzaidi en el extremo zurdo.

Si bien esto puede suponer, en un principio, un contratiempo por el hecho de encajar tantas piezas en el engranaje, no ha sido tanto problema esta temporada. La planificación temprana de la plantilla ha hecho que prácticamente todos los fichajes, más allá de las lesiones, puedan estar en su conjunto y a disposición de Germán Crespo desde el inicio de la pretemporada, con el tiempo idóneo para manejar al grupo e ir puliendo detalles respecto a lo que el granadino quiere. No en vano se vio a un Córdoba en Chapín sabedor de perfectamente de lo que quiere hacer, sea cual sea el inconveniente que se le ponga por delante.

Ese 1-5 en el césped jerezano tardará bastante en olvidarse, tanto para los desplazados al feudo azulillo como para el resto de cordobesistas que se quedaron en casa, viendo sorprendidos el festival goleador de su equipo. Así, según recogen los compañeros de Cordobadeporte, es el mejor inicio de temporada en toda la historia del Córdoba. Esa goleada supera a la anterior en el ranking: un 3-0 en casa en la campaña 1974-75, cuando el cuadro blanquiverde militaba en Segunda División. Onega, Martínez y Rivero fueron los goleadores aquella tarde, por los Antonio Casas, De las Cuevas -por partida triple- y Willy del pasado domingo. Domingo de euforia, lunes de ilusión y martes de ir pensando en el primer partido de la temporada en El Arcángel.