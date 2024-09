La fundación Thyssen no seguirá al frente del C3A de Córdoba

El paso de la fundación TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary por el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba, llega a su fin. Ni el Ayuntamiento de Córdoba ni la dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), del que depende este espacio, quieren renovar el convenio con la fundación que dirige la aristócrata y coleccionista Francesca Thyssen-Bornemisza.

Según ha podido saber este periódico por diversas fuentes, el proceso de renovación está en punto muerto, por no decir totalmente amortizado. Todo ello, después que tanto el alcalde de Córdoba, José María Bellido, como la directora del CAAC y el C3A, Jimena Blázquez, pusieran en duda la continuidad del proyecto en sendas entrevistas concedidas al diario ABC este pasado verano.

En el caso del alcalde cordobés, fue uno de los principales impulsores de la llegada de Thyssen a Córdoba -el Ayuntamiento, en un gesto inédito, ha puesto más de un millón de euros para apoyar las exposiciones de Thyssen en un espacio que no es de su titularidad-. Bellido, de hecho, siempre había defendido el modelo Málaga a nivel cultural, basado en, buena medida, en museos franquicia. Con TBA21, hizo realidad esta apuesta en un espacio que, en la propia ciudad de Córdoba, siempre había estado cuestionado.

Sin embargo, en la citada entrevista, respondió de manera tajante sobre la posibilidad de reeditar el acuerdo: “Creo que no lo vamos a renovar. Se partió de un convencimiento de ellos de que su llegada era por conmemorar sus 20 años y nació como algo temporal, y ellos están en ese planteamiento. (...) Ha sido una experiencia positiva porque nos ha puesto en la cúspide del arte contemporáneo y ha acercado a ese centro a mucha gente. El reto ahora será tratar de mantener ese nivel”, dijo Bellido el pasado 16 de junio.

Dos semanas después, la que se refirió al asunto de forma pública fue la directora del CAAC y el C3A, Jimena Blázquez, quien había cambiado de parecer sobre la continuidad de TBA21 en el C3A de Córdoba. Y es que, si en noviembre de 2023, en una entrevista en Diario de Sevilla, la coleccionista había dicho que su idea era “ponernos a trabajar para buscar una continuidad en esta filiación”, en junio, se desdijo de aquellas palabras en una entrevista en ABC.

“Nunca me he pronunciado sobre ese tema. Lo que yo he hecho con TBA21 es respetar el convenio que firmaron en su día dos personas que no están ahora mismo ni en el CAAC ni en la propia TBA21 -el exdirector del CAAC, Juan Antonio Álvarez Reyes, y el exdirector de TBA21 Carlos Urroz-. (...) Ahora lo que toca es sentarse para analizar el impacto que ha tenido esta programación en sus tres años de duración y que, hasta antes de noviembre, yo veía desde fuera. Las conversaciones están ahí pendientes, pero está claro que se trata de una nueva etapa porque las personas que firmaron aquel convenio ya no están aquí”, señaló en la citada charla, publicada el pasado 30 de junio, en la que también afirmó que veía que el C3A estaba “poco enraizado” en la ciudad y confesaba que su objetivo “es darle la vuelta a la brújula”

TBA21 se entera por la prensa

Desde entonces, lo que se ha confirmado que no existe interés en darle continuidad al sonado proyecto, que llevó a que TBA21 -un actor reverenciadísimo en el mundo del arte de vanguardia, asentado en ciudades como Madrid, Viena, Berlín y Venecia-, haya gestionado la gran mayoría del C3A a nivel expositivo entre los años 2022 y 2025. También se han enfriado las relaciones, toda vez que, según ha podido saber este periódico, en la fundación Thyssen-Bornemisza se enteraron a través de la prensa de las intenciones de la Junta y el Ayuntamiento.

Todo esto ocurrió, en cualquier caso, antes de que se produjera un relevo al frente de la Consejería de Cultura, que ahora ha vuelto a manos de Patricia del Pozo, quien sí que estuvo involucrada como consejera de Cultura del Gobierno Andaluz en el aterrizaje de TBA21 en Córdoba, durante el pasado mandato. A Del Pozo le sucedió Arturo Bernal, hoy en Turismo, quien no puso objeción al fin del acuerdo.

De este modo, el papel de Patricia del Pozo respecto a TBA21 y el C3A es la gran incógnita que queda por resolver, aunque todas las fuentes consultadas dan por amortizada la aventura de TBA21 en el C3A.

Aplauso del sector cultural, pero números discretos

Una aventura que se fraguó durante varios meses en secreto y a tres bandas, y que contó este periódico en exclusiva en noviembre de 2021. Un mes después, en diciembre de 2021, se produjo la firma del convenio y se presentó a toda la sociedad la alianza, para la que el Ayuntamiento de Córdoba había sido decisivo al presupuestar inicialmente casi medio millón de euros para un edificio que no era de su competencia.

Del acuerdo salieron tres exposiciones: Futuros abundantes (2022-2023), Remedios (2023-2024) y Ecologías de la paz, actualmente vigente en este espacio, y que será, con total seguridad, su testamento expositivo en el C3A.

En estos años, el C3A sí que ha conseguido establecerse a través de TBA21 como un emblema cultural de interés nacional a ojos de los expertos (en 2022, la muestra Futuros abundantes, fue el cuarto hito cultural a nivel andaluz en el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, y al año siguiente, fue lo único que reseñaron los expertos de la ciudad). No obstante, los datos de visitas bajaron en su segundo año (concretamente, la caída fue del 4%), mientras que, en el tercero, el principal reclamo expositivo a nivel nacional ha sido la exposición Una técnica con T mayúscula, una antología sobre el cineasta Val del Omar, organizada desde el CAAC, y que terminó el 1 de septiembre.

Al final, fue la propia Francesca Thyssen-Bornemisza la primera en presagiar el final de su periplo en Córdoba. Lo verbalizó en una entrevista con este mismo periódico el día que inauguró la primera muestra:

“No puedes esperar que la gente cruce este puente para entrar en un museo sólo porque haya un museo. Hay que llevárselo. Ese es el reto. Y a mí me encantan los retos. Con esta fundación hemos ido logrando grandes retos. Y conseguir llevar el arte a una gran audiencia es un enorme reto. Pero, además, también lo es conseguir que la comunidad local esté entusiasmada con este museo. Ese es ”el reto“. (...) Al final, los propios museos pueden ser su peor enemigo. Hay muchas cosas que dicen: ”No vengas aquí“. Y eso es una de las cosas que necesitamos superar”.