El camino de la fundación Thyssen hacia el C3A de Córdoba

Este viernes se inagura Futuros abundantes, la primera muestra de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, y que marca el inicio de una nueva etapa en este espacio público, tan cuestionado por los profanos como reivindicado por los expertos en arte contemporáneo.

A efectos prácticos, el C3A va a seguir siendo un apéndice del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla, si bien la programación (o la mayor parte de ella) va a estar en manos de la fundación TBA21, un actor reverenciadísimo en el mundo del arte de vanguardia, asentado en ciudades como Madrid, Viena, Berlín y Venecia. Y esto va a ser así tras haberse fraguado durante meses un acuerdo entre ambas instituciones, que arrancó precisamente en la primavera de 2021.

Lo contó este periódico en exclusiva en noviembre: tras varios meses, las negociaciones a tres bandas entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la fundación que dirige Francesca Thyssen-Bornemisza habían cristalizado en una colaboración que llevaría a la TBA21 a exhibir parte de sus fondos en el C3A. Un mes después, en diciembre de 2021, se produjo la firma del convenio y se presentó a toda la sociedad la alianza, para la que el Ayuntamiento de Córdoba había sido decisivo al presupuestar 460.000 euros para que esta colección de arte vanguardista comience a exponerse en el C3A.

Aquel día ya se puso fecha y nombre a la primera exposición de la TBA21 en el C3A. Un mes y poco después, en Fitur, se concretó que la muestra arrancaría el mismo día 1 de abril. En febrero, en ARCO, el mayor escaparate del arte contemporáneo en España, se detalló finalmente la envergadura: Futuros abundantes, comisariada por Daniela Zyman, directora artística de TBA21, iba a reflejar los 20 años de historia de investigación, colaboración y experimentación de la fundación TBA21 e iba a ocupar todo el espacio expositivo del C3A, el mayor centro expositivo con el que cuenta Córdoba.

Así, durante buena parte del mes de marzo, el centro cultural de Miraflores ha vivido un intenso trabajo de montaje y trabajo previo a la inauguración de esta primera muestra que arranca este viernes, y que incluye obras de vanguardia de Ai Weiwei, Allora & Calzadilla, Dana Awartani, Claudia Comte, Abraham Cruzvillegas, Elena Damiani, Regina de Miguel, Patricia Domínguez, Olafur Eliasson, Mario García Torres, Isa Genzken, Newton y Helen Mayer Harrison, Camille Henrot, Ann Veronica Janssens, Sarah Lucas, Matthew Lutz-Kinoy, Ana Mendieta, Beatriz Milhazes, Asunción Molinos Gordo, Paulo Nazareth, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander, Olaf Nicolai, Plata, Diana Policarpo, Naufus Ramírez-Figueroa, Matthew Ritchie, Thomas Ruff, Bernardo Salcedo, Tomás Saraceno, Teresa Solar, Simon Starling, Daniel Steegmann Mangrané, Yeo Siew Hua, Mathilde ter Heijne, Rirkrit Tiravanija, Janaina Tschäpe, Susanne M. Winterling, Cerith Wyn Evans y Heimo Zobernig, entre otros.

Las actividades paralelas

Y no llega sólo el arte. Para celebrar el inicio de esta alianza, la TBA21 ha comisariado una serie de actividades performativas y artísticas complementarias que se van a celebrar en toda la ciudad, y que arrancan este mismo viernes. Así, esta noche, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, se celebra el concierto Tiempos de abundancia, una performance experimental de flamenco en tres actos, escrita y dirigida por Fernando Vacas, y que cuenta con el guitarrista flamenco Niño Seve y el violonchelista Antonio Fernández junto a jóvenes artistas flamencos de Córdoba como la cantaora Rocío Luna, las bailaoras Nerea Fernández y María Heredia, y María Romero y Manuel Jiménez a las palmas.

A título previo, el viernes 1 de abril se podrá ver a las 19:00 en el C3A la pieza performativa mains hum (2017), una escultura sónica obra del dúo colaborativo Allora & Calzadilla, mientras que, a las 20:00, se celebra también en el C3A El ciclo de la mesa larga, un evento gastronómico comisariado por Plata,.

El Sábado 2 de abril, de 17:00 a 19:00 en el C3A, se sucederán una serie de encuentros con los artistas Abraham Cruz Villegas, Mario García Torres, Regina de Miguel, Asunción Molinos Gordo, Teresa Solar, Daniel Steegmann Mangrané, Plata, y Niño de Elche. Las conversaciones tienen lugar en el Salón Boeticus del C3A, un espacio de convivencia y aprendizaje diseñado por Plata en C3A, y están moderadas por Daniela Zyman.

Ese mismo día, la actividad musical y performativa se traslada al Real Jardín Botánico de Córdoba. A las 22:00, se podrá ver Five Feet High and Rising (n.d.), una propuesta museográfica, y después el dj cordobés David Power llevará a cabo una sesión.

No serán las únicas actividades, ya que la TBA21 también ha anunciado nuevas performances con artistas como Isabel Lewis, Yasmine Dubois (aka Lafawndah) y Laia Estruch, entre otros, del 3 al 5 de junio de 2022.