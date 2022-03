Thyssen completa su aterrizaje en Córdoba con una performance en el Alcázar y una charla con Niño de Elche

La Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) ha desvelado este miércoles sus actividades complementarias a la inauguración de la exposición Futuros abundantes, la primera de las tres grandes muestras que celebrará en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba. Tal y como avanzó este periódico, la exposición no llega a Córdoba sóla, sino acompañada de actividades performativas y musicales dentro y fuera del contenedor cultural de Miraflores.

Entre las actividades que complementan la inauguración está el concierto Tiempos de abundancia, una performance experimental de flamenco en tres actos, escrita y dirigida por Fernando Vacas a modo de dramatización de la dificultad de encarnar la plenitud como el principio general de la vida, y que se podrá ver el día 1 de abril a las 22:30 en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Comisariada por TBA21 para el programa de inauguración de Futuros abundantes, el espectáculo en directo de Vacas recoge elementos como el cante, el baile y la guitarra flamenca, que conviven con instrumentos clásicos como el violonchelo y con música electrónica experimental. El elenco incluye nombres tan célebres como el guitarrista flamenco Niño Seve y el violonchelista Antonio Fernández junto a jóvenes artistas flamencos de Córdoba como la cantaora Rocío Luna, las bailaoras Nerea Fernández y María Heredia, y María Romero y Manuel Jiménez a las palmas.

A título previo, el viernes 1 de abril se podrá ver a las 19:00 en el C3A la pieza performativa mains hum (2017), una escultura sónica obra del dúo colaborativo Allora & Calzadilla, creada a partir de un transformador electromagnético destruido por la explosión de una central energética que causó un apagón masivo en Puerto Rico en 2016. Durante los dos días de la inauguración, y los sábados por la tarde hasta la clausura de la exposición, el cordobés Coro Brouwer y un grupo de estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba entrarán en el espacio expositivo para interpretar mains hums.

A las 20:00, se celebra también en el C3A El ciclo de la mesa larga, un evento gastronómico comisariado por Plata, en el que flores, verduras, hojas, miel, semillas, aceites, infusiones, pan recién horneado y alimentos y bebidas fermentados en la zona se convierten en una ofrenda de abundancia abierta a todos.

El Sábado 2 de abril, de 17:00 a 19:00 en el C3A, se sucederán una serie de encuentros con los artistas Abraham Cruz Villegas, Mario García Torres, Regina de Miguel, Asunción Molinos Gordo, Teresa Solar, Daniel Steegmann Mangrané, Plata, y Niño de Elche. Las conversaciones tienen lugar en el Salón Boeticus del C3A, un espacio de convivencia y aprendizaje diseñado por Plata en C3A, y están moderadas por Daniela Zyman.

Ese mismo día, la actividad musical y performativa se traslada al Real Jardín Botánico de Córdoba. A las 22:00, se podrá ver Five Feet High and Rising (n.d.), una propuesta museográfica que evoca la añoranza por los ríos entendidos como espacios de unión y convergencia entre distintas culturas y subjetividades. La conferencia performativa de Mario García Torres narra una historia cultural oculta y esotérica de las corrientes de agua cartografiando y mezclando distintos relatos de movimiento, migración y fragmentación. La narración personal del artista se aparta del cauce principal a través de imágenes y secuencias musicales que aluden a cuerpos acuáticos de distintas clases, canalizando su potencia en nuevas corrientes performativas. El cierre lo pone a las 23:00 en el mismo espacio el dj cordobés David Power, que llevará a cabo una sesión con su legendaria colección de vinilos.

No serán las únicas, ya que la TBA21 también ha anunciado nuevas performances con artistas como Isabel Lewis, Yasmine Dubois (aka Lafawndah) y Laia Estruch, entre otros, del 3 al 5 de junio de 2022.

La Exposición

Futuros abundantes: Obras de la Colección TBA21, conmemora el vigésimo aniversario de la fundación, plasma el canon de TBA21 y muestra las motivaciones artísticas, ecológicas y éticas que han marcado dos décadas de investigación, colaboración y experimentación a través de la creación por encargo de obras de arte. Con esta nueva trilogía, TBA21 también desea reavivar el legado del compromiso con España de la familia Thyssen-Bornemisza.

Futuros abundantes invita a imaginar la construcción del mundo y sus futuros ecológicos desde la premisa de la abundancia y la plenitud. La exposición crea un diálogo entre numerosas visiones artísticas que subrayan la multiplicidad de mundos que cohabitan humanos y no-humanos según los principios esenciales de la propia vida: la multiplicación, la creatividad, la belleza y la relacionalidad. Crea espacios para generar una reserva social, ecológica y artística capaz de alterar las interacciones humanas con el planeta y de permitir que emerjan nuevas formas de convivialidad.

Construir futuros abundantes implica apoyar iniciativas existentes y aprender de ellas. Implica reorganizar el trabajo de manera justa, redistribuir los recursos disponibles entre amplias diferencias, renunciar a lo que sea necesario con tal de promover más vida, y decrecer nuestra productividad y generación de residuos por el bien común. En estos tiempos de desesperación ecológica, aceptar nuestras múltiples formas de estar en el mundo no solo significa experimentar la abundancia, sino también promoverla.

La exposición está comisariada por Daniela Zyman, comisaria jefa y directora artística de TBA21, e incluye obras de Ai Weiwei, Allora & Calzadilla, Dana Awartani, Claudia Comte, Abraham Cruzvillegas, Elena Damiani, Regina de Miguel, Patricia Domínguez, Olafur Eliasson, Mario García Torres, Isa Genzken, Newton y Helen Mayer Harrison, Camille Henrot, Ann Veronica Janssens, Sarah Lucas, Matthew Lutz-Kinoy, Ana Mendieta, Beatriz Milhazes, Asunción Molinos Gordo, Paulo Nazareth, Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander, Olaf Nicolai, Plata, Diana Policarpo, Naufus Ramírez-Figueroa, Matthew Ritchie, Thomas Ruff, Bernardo Salcedo, Tomás Saraceno, Teresa Solar, Simon Starling, Daniel Steegmann Mangrané, Yeo Siew Hua, Mathilde ter Heijne, Rirkrit Tiravanija, Janaina Tschäpe, Susanne M. Winterling, Cerith Wyn Evans y Heimo Zobernig, entre otros.