Viena, Venecia, Berlín y ahora Córdoba: la fundación Francesca Thyssen desembarca en el C3A

Viena, Berlín, Venecia y Córdoba están unidas desde este jueves por el arte contemporáneo. La fundación TBA21 (Thyssen-Bonermisza Art Contemporary) tendrá un equipo y hasta una sede en la ciudad de Córdoba. Francesca Thyssen ha viajado este jueves a Córdoba para firmar lo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado como "un pelotazo para Córdoba", que la fundación celebre su vigésimo aniversario en el Centro de Creación Contemporánea (C3A) de Andalucía y que se garantice una gran exposición anual durante los tres próximos años.

El acuerdo ha sido firmado a tres bandas y al mismo se ha incorporado el Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde, José María Bellido, ha saludado la llegada de la fundación TBA21 y ha señalado que los presupuestos municipales de 2022 ya contemplan unos 460.000 euros para que esta colección pictórica, que prevé también residencias artísticas en Córdoba, comience a funcionar.

El acuerdo, adelantado en exclusiva por este periódico, pretende "establecer un diálogo entre la rica tradición artística de Córdoba y las obras de arte contemporáneo pertenecientes a la colección TBA21, involucrando a artistas y comunidades locales, y atrayendo nuevos públicos a experimentar la cultura en Córdoba", señala el convenio firmado este jueves en el C3A.

La propia Francesca Thyssen ha asegurado que en la fundación "todo el mundo quiere venir a Córdoba" a trabajar y a exponer. "Esta es una región muy generosa", saludó la coleccionista, una aristócrata de origen alemán-húngaro nacida en Suiza y miembro de la familia imperial de Austria. Representa a la cuarta generación familiar que impulsa de manera decidida el arte y que lo colecciona.

Francesca Thyssen destacó que una de las grandes apuestas de su fundación por Córdoba es "lo importante que es la tolerancia en esta ciudad". Así, sostuvo que "en este mundo tan polarizado" es vital "una cuestión como la convivencia", algo "incrustado" en la "generosidad de este pueblo". Por eso dijo que se trata de "una oportunidad vital para desarrollar nuestro trabajo de arte contemporáneo". En 2011, la aristócrata propuso un giro en su colección, para que se vinculase más al medio ambiente, la justicia social y el cambio climático.

"Celebrar nuestro vigésimo aniversario en este maravilloso lugar es lo más", saludó Francesca Thyssen, quien insistió en que "se han creado muchísimas expectativas" por la presencia de parte de su colección en Córdoba. "Tendremos un pequeño equipo en Córdoba", donde "traeremos el trabajo de nuestros artistas".

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consideró que éste es "el acuerdo" para una ciudad como Córdoba. "Es histórico para Andalucía", saludó, ya que se trata de "una de las colecciones más importantes del mundo". "Damos un paso definitivo, claro y contundente", dijo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, consideró que "este es el camino" para que Córdoba "vuelva a ser lo que fue y lo que debe ser". "Apostamos desde el primer día y con rotundidad por esta exposición", aseguró el regidor, quien insistió en que Córdoba no podía dejar pasar esta oportunidad.

La primera exposición de la nueva colaboración se llamará Futuros abundantes y se inaugurará en el mes de abril. Daniela Zyman, directora artística de TBA21, será la comisara de una exposición que reflejará los 20 años de historia de invetigación, colaboración y experimentación de la fundación a través de la mirad de los artistas. La muestra ocupará todo el espacio expositivo del C3A y reunirá una selección "sin precedentes" de obras de la colección, muchas comisiones propias.

El acuerdo conllevará el desarrollo de una serie de exposiciones formadas por piezas de la importante colección de arte contemporáneo de TBA21, junto con programas públicos, que incluirán performances, investigaciones artísticas y simposios, que reunirán a agentes culturales, tanto a nivel local, como nacional e internacional. También contará con instalaciones artísticas que activarán espacios culturales, históricos y públicos en toda la ciudad de Córdoba.

De esta forma, el acuerdo, que se desarrollará físicamente en el C3A y en otros espacios de Córdoba, definida como ciudad de creación y tolerancia, supone cumplir uno de los objetivos de TBA21, que desde hace 20 años ha propiciado nuevas colaboraciones entre las artes, las humanidades y las ciencias, asociándose con organizaciones culturales y educativas, y con entidades locales y comunidades de todo el mundo.

Impulsada en 2002 por Francesca Thyssen-Bornemisza en Viena, la fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) representa la cuarta generación del vínculo de la familia Thyssen con las artes y está especializado en proyectos de arte multidisciplinarios que desafían la categorización tradicional, incluidas instalaciones a gran escala, composiciones sonoras, actuaciones de resistencia y arquitectura contemporánea.

En este ámbito, cuenta con la Academia TBA21, un sitio itinerante de producción cultural e investigación transdisciplinar y que se concibió en 2011 como una plataforma móvil en los océanos, que reúne a artistas, investigadores y pensadores de diversos campos interesados ​en los problemas ecológicos, sociales y económicos más urgentes de la actualidad.

Desde septiembre de 2019, la fundación dispone de una oficina en Madrid. Desde entonces, los vínculos de Francesca Thyssen con Carmen Cervera se han estrechado, al igual que los vínculos con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que se comprometió hace dos años a organizar dos exposiciones de la TBA21 al año. La última prueba fue la muestra After nature, una exposición inmersiva de la artista suiza Claudia Comte, inaugurada en mayo.

