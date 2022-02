La fundación Thyssen traerá obras de más de 40 artistas a su primera gran exposición en Córdoba

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha presentado este miércoles en ARCOmadrid 2022 la exposición 'Futuros abundantes', la primera de las tres grandes muestras que celebrarán en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), en Córdoba, los veinte años de Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21). La cita, comisariada por la directora artística de la fundación, Daniela Zyman, reunirá obra de más de 40 artistas como John Akomfrah, Claudia Comte, Olafur Eliasson, Asunción Molinos Gordo, Sarah Lucas, Ana Mendieta, Regina de Miguel, Teresa Solar y Ai Weiwei.

La exposición 'Futuros abundantes' inaugurará el próximo 1 de abril los tres años de presencia de TBA21 en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), gracias al acuerdo firmado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de Córdoba con la institución que fundó y preside Francesca Thyssen- Bornemisza, que custodia una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes del mundo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentó el proyecto el pasado 10 de diciembre en el espacio artístico cordobés, ha recordado la Consejería en un comunicado.

En su intervención en ARCOmadrid, la consejera Patricia del Pozo ha considerado "un motivo de celebración que la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) haya elegido Córdoba y, más concretamente, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) para celebrar su 20 aniversario". "Este proyecto conjuga los valores históricos y patrimoniales de Andalucía con su vocación innovadora y su apuesta por otorgar al arte y la cultura un papel transformador en nuestra sociedad", ha recalcado.

Por su parte, Francesca Thyssen-Bornemisza, fundadora y presidenta de TBA21, ha afirmado que "estamos muy agradecidos con la ciudad de Córdoba y la Junta de Andalucía por brindarnos esta oportunidad de tres años (2022-2024) para mirar hacia adentro y, al mismo tiempo, desarrollarnos hacia afuera. Estamos explorando límites y experimentando con métodos que hemos tardado tiempo en desarrollar, y los aplicamos en esta nueva ubicación, que tiene una extraordinaria historia de tolerancia inspiradora para todos".

Finalmente, la comisaria Daniela Zyman ha explicado que 'Futuros Abundantes' es una exposición-ensayo que imagina futuros ecológicos y mundos creados desde la abundancia y la plenitud. Adoptando la abundancia como principio multiplicador de la vida, rinde homenaje al entorno vivo, a lo que lo nutre, a lo que circula y se concentra en él. Al tiempo que cuestionan las promesas siempre limitadas y limitantes de austeridad, prosperidad y progreso, los artistas de la muestra exploran cómo se debe cultivar y promover socialmente la abundancia de posibilidades".

Al basarse en las obras y la práctica de TBA21, 'Futuros Abundantes' espera generar lecturas y reflexiones profundas en colaboración con nuevas voces invitadas a interactuar con artistas y pensadores que han desempeñado un papel central en el viaje de 20 años de TBA21. Al tiempo que se centra en las narrativas de la colección, el programa general desarrollado con el C3A, se activará con conferencias, performances, instalaciones, residencias e intervenciones de artistas, profesionales, pensadores y de un público polifacético, "creando un poderoso centro de debate y pensamiento".

Por otro lado, la consejera ha inaugurado en ARCOmadrid el 'stand' dedicado a los jóvenes artistas andaluces del programa Iniciarte, iniciativa de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que se ha convertido en una referencia nacional de apoyo a los creadores emergentes. "Tras once años de ausencia, la Junta de Andalucía apostó ya desde el año pasado por para dar visibilidad a nuestros artistas emergentes y difundir las líneas de ayudas al arte contemporáneo en la feria de arte contemporáneo más importante de España", ha afirmado.

En concreto, Del Pozo ha visitado el expositor ubicado en el pabellón 7 de Ifema, donde se exhibe el proyecto 'Clasificar, Ordenar, Limitar', comisariado por la lojeña Regina Pérez Castillo (nacida en 1989) con obras de la malagueña Victoria Maldonado (1989), la jerezana Natalia Domínguez (1990), la sevillana Julia Llerena (1985) y Fran Pérez Rus, nacido en 1986 y natural del municipio jiennense de Lupión. Las propuestas abordan el concepto de archivo, así como su función histórica, proponiendo estrategias de catalogación más cercanas a las preocupaciones individuales y colectivas.

Durante la visita a ARCOmadrid, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ha recordado que hasta el 29 de marzo se encuentra abierta la convocatoria para la selección de cinco proyectos expositivos del programa Iniciarte del bienio 2022-2023 para artistas y comisarios menores de 35 y residentes en Andalucía, así como la inminente salida de la convocatoria de las subvenciones para la participación en ferias de arte contemporáneo a nivel nacional (fuera de Andalucía) e internacional por un total de 60.000 euros.

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del programa Iniciarte, selecciona proyectos expositivos de creadores o investigadores del ámbito de las artes visuales mediante convocatorias públicas anuales. Estas convocatorias ofrecen no sólo la producción de nuevas obras sino también su exhibición en salas de exposiciones de la Junta de Andalucía, disponiendo de un catálogo impreso bilingüe, un servicio de tutorización y todas las necesidades técnicas para su correcto desarrollo.

Los proyectos son seleccionados por comisiones independientes al programa, compuestas por profesionales de todos los ámbitos de las industrias culturales vinculadas al arte contemporáneo, desde profesores universitarios, conservadores de museos, críticos y comisarios independientes, y miembros de asociaciones y colectivos vinculados a las artes visuales.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!