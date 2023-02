La oferta cultural de Córdoba escala en el Observatorio de la Cultura gracias a la muestra de TBA21 en el C3A

El aterrizaje de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) ha impulsado la marca Córdoba a nivel cultural a ojos de los expertos. La muestra de TBA21 es la únicas insignia cordobesa incluida en el Observatorio de la Cultura del año 2022 de la Fundación Contemporánea, una encuesta que se hace anualmente desde 2009 y en la que opinan más de mil profesionales del sector.

Un documento que toma el pulso a la cultura en España y en el que Córdoba sube, a ojos de los expertos. Si en 2019, la oferta cultural de Córdoba ocupaba el puesto 30 de ciudades españolas y el año pasado el puesto 24, en 2022 sube al puesto número 20 de la clasificación. Es la cuarta ciudad andaluza del ranking, tras Málaga, Sevilla y Granada.

Como cada año, los panelistas (405 miembros, de los que un 52,8% trabajan en una organización cultural pública, un 30,4% en una organización cultural privada y el 16,8% como profesionales independientes del sector) han reseñado los hitos culturales de 2022, tanto a nivel nacional como en cada comunidad autónoma. En este ámbito, cada panelista ha señalado hasta diez instituciones y acontecimientos en una pregunta abierta sin aportar ningún nombre.

Así, a nivel andaluz, el C3A ha vuelto a estar entre las principales insignias culturales. Es el cuarto año consecutivo que este espacio, que siempre ha estado tan discutido en Córdoba, acaba reseñado por los experto que participan en este informe, y el primero tras la llegada de la fundación TBA21. De hecho, la subida que ha experimentado este espacio viene marcada por la exposición Futuros abundantes, que se inauguró en abril.

De este modo, el centro de creación entra por primera vez en el ranking nacional. Concretamente en el puesto número 48. Ha sido reseñado por el 4,5% de los encuestados a nivel nacional, una impresión inferior a la del año anterior aunque mejora su posición.

Aunque el gran subidón se da a nivel andaluz, ya que se coloca en cuarto puesto, escalando desde el número 20 en 2021, y colocándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la comunidad en 2022. La exposición de TBA21 en el C3A ha sido reseñada prácticamente por uno de cada tres encuestados andaluces. Sale de la lista el festival Cosmopoética, que en 2021 se coló como segundo hito cultural cordobés.

