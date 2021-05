Nueva derrota en el regreso a casa

Una caída detrás de otra. Dado que el Pozoalbense hace varias jornadas que no tiene nada en juego salvo el honor, ya que el Villarreal ha sido justo ascendido a Liga Iberdrola, el cuadro blanquillo se ha dejado llevar en esta fase de ascenso. Tanto es así que no ha saboreado en las mieles del triunfo en los últimos seis partidos; de hecho, no marcó en cuatro de ellos. Esa historia se repitió en el regreso al Municipal de Pozoblanco tras dos encuentros a domicilio, donde no anotó y se detuvo a merced del Fundación Albacete, que aprovechó su empuje en la segunda mitad para llevarse hasta tierras manchegas los tres puntos

En los primeros compases del encuentro, el dominio fue repartido en los primeros minutos, con ocasiones que pudieran hacer revolotear emociones en los pocos asistentes al feudo pedrocheño ante las restricciones de aforo por el Covid. El Pozoalbense sólo pudo hacer tímidos disparos desviados por de Karla Riley, Sana Guermazi y Loba, que no inquietaron demasiado a Lucía Márquez. El Funda también tuvo las suyas, aunque nunca con demasiada claridad en la primera mitad. Andrea Blanco y compañía no pudieron complicar demasiado la vida a Ana Murga, que dejó su meta tranquila y sin batir al pitido de la colegiada indicando los vestuarios.

Tras los 15 minutos de asueto, Rocío protagonizó el primer tiro a puerta local desde el libre directo pero no aprovechó ninguna compañera el rechace de la intervención de Márquez. A pesar de la voluntad, los hechos fueron más fuertes. Se adelantó el Fundación Albacete en uno de sus primeros acercamientos en la segunda mitad, donde Andrea Blanco fue más lista que las defensoras del Pozoalbense. La 9 manchega aprovechó una indecisión en el bote de un balón en largo, controló dentro del área y definió ante Murga suavemente al palo más lejano. Continuación del dominio visitante. Sin demasiada claridad local en ataque. En los últimos 20 minutos, el conjunto cordobés acudió a meta rival con más perseverancia, aunque con el mismo resultado: infructuoso. Ello lo aprovechó el Fundación Albacete, que olió sangre ante un pase hacia atrás de Rocío. Paula Moreno estuvo atenta, recogió el regalo y definió a la perfección en el mano a mano para certificar el triunfo. El broche de oro para la actuación ofensiva manchega correspondió al golazo de Cintia, que se apuntó a la goleada con una gran vaselina ante Ana Murga. El Fundación Albacete suma y sigue, mientras que el Pozoalbense sigue sin sumar.