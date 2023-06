Guillermo Rojas y la Fundación Gala, premiados con la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba

El Ateneo de Córdoba entregará el próximo viernes 9 de junio en el Círculo de la Amistad las Fiambreras de Plata con las que reconoce la labor cultural de personas y colectivos. En esta ocasión, a los siete premiados se suman dos fiambreras extraordinarias a la Fundación Gala y a Cajasol.

Los galardonados en esta edición han sido el director y guionista cinematográfico Guillermo Rojas, el compositor y cantautor Amancio Prada, el escultor José Manuel Belmonte, la pintora Julia Hidalgo Quejo, el historiador Pedro Poyato Sánchez, el investigador Manuel Gahete Ortiz y el grupo de teatro del Aula Intergeneracional de la UCO.

Asimismo, han concedido dos fiambreras extraordinarias a la Fundación Gala por su labor y ayuda con los jóvenes creadores, potenciando sus habilidades en el campo de las artes y las letras, y a la Fundación Cajasol, por el apoyo que han prestado a la cultura cordobesa durante años.

El acto concluirá con los nombramientos como Ateneísta de Honor al socio fundador del Ateneo y Premio Nacional de Letras Flamencas, Antonio Flores Herrera. Además, se reconocerá como Presidente de Honor al médico y escritor montillano, Antonio Varo Baena. Desde el Ateneo les agradecen su colaboración y entrega desinteresada con la entidad.

El jurado, elegido por sorteo entre todos los miembros del Ateneo, estuvo formado por: María Ángeles Hermosilla Álvarez, Yolanda Espinar Marín, Rafaela Hames Castillo, Rafael Cerrejón Jiménez, Manuel del Pino Heredia, Carlos Gómez Pereira y Asunción Martín Pontes. Manuel Sanchiz Salmoral, actuó como secretario de la reunión extraordinaria donde resultaron elegidos los premiados el pasado mes de abril.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!