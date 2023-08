Premio a Mejor Película Nacional para la ópera prima del baenense Luis Soto

El director de cine y guionista, Luis Soto Muñoz, también conocido como Soto, ha recibido el premio a Mejor Película Nacional en el Atlántida Mallorca Film Fest por su ópera prima Sueños y pan, un filme inspirado en el cine quinqui con las afueras de Madrid como escenario tras el robo de un cuadro por parte de dos jóvenes, Javi y Dani.

El primer largometraje de este cordobés ha sido premiado con el Premio DAMA Agustí Villaronga, anunciado en la gala de clausura y dotado con 3.000 euros. Este galardón “busca reconocer y respaldar la labor de los autores y las autoras audiovisuales más destacados del panorama español”.

Desde la organización la han calificado como “una película radical, novedosa y audaz como fue el cine de Villaronga. Los cinco primeros minutos de Sueños y pan formarán parte del patrimonio cinematográfico nacional”.

Este drama comenzó a rodarse en 2019 y tuvo que frenar debido a la pandemia de Covid del año siguiente. En estos cuatro años de trabajo el director y su equipo han tenido que lidiar con un bajo presupuesto y unos horarios limitados, así lo aseguraba en una entrevista con este periódico. “Es muy sufrido, a la larga se aprende a disfrutar del proceso que es muy bonito”.

Sueños y pan ha sido su primer proyecto fuera de Córdoba y trata sobre “gente atrapada en un núcleo urbano que no le permite desarrollarse ni escapar de esa cárcel”. Una “oda al escapismo” como él mismo la define.

La reina Letizia y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, han estado presentes en la clausura de la edición número 13, durante la cual han conseguido reunir a más de 23.000 espectadores, según la organización.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!