El Colectivo: una visión panorámica (y discográfica) del sonido “cordoboide”

¿A qué suena el sonido cordoboide? Eso es lo que se han propuesto traducir dos viejóvenes activistas de la escena cordobesa: Migue Pérez y Sisco Martínez. Son los dos nombres detrás de El Colectivo, una promotora con solera reconvertida ahora en sello musical, y que está detrás de Explosión Colectiva, una serie de recopilatorios llamados a convertirse en un muestrario de eso que algún iluminado ha bautizado como sonido cordoboide.

Pérez, frontman del grupo Volpina y ex de Los Esclavos, andaba dándole vueltas a la idea de sacar un sello de música desde hace tiempo. Gran parte de su vida gira en torno a la música y, muy especialmente, en torno a los discos, que almacena por decenas de miles en una cochera de Santa Marina.

Y para lanzarse a este tipo de aventuras, mejor viajar acompañado. Pérez lo vio claro: nada mejor que asociarse con Sisco Martínez, uno de los responsables del Flamin' Go Fest de Almería (uno de los festivales predilectos de los amantes del sonido garage), con quien ya llevaba tres años programando conciertos y sesiones en bares y garitos de Córdoba.

Poco a poco, pandemia mediante, El Colectivo acabó convirtiéndose en fijo de la escena cordobesa, muy especialmente por su asociación con El Ambigú de La Axerquía. En su periplo nocturno, Pérez y Martínez han programado en Córdoba conciertos de bandas nacionales e internacionales. Ahí van algunos nombres: Dolorosa, Artemius Big Band, All la Glory, Ataudes, Elemento deserto, Los Esclavos, Spick & Span, Tony Tunait, Los Harakiri, Ramona, El Hijo Ingobernable, Lady Coulson, Babyshakes, Les Lullies, The Smoggers, Chingada Son, Mr Rodriguez, S.U.E, David Montañes, Ela Vin, Jacob Arch, Enrique VIII o Julio Demonio.

Las noches de El Colectivo estaban más que amortizadas, si bien la idea de convertirse en un sello seguía en pie. Lo que no todo el mundo olisqueaba era que iba a ser un sello más cordobesista que cordobés. ¿Por qué? Bueno, es difícil de entender por qué un tipo de Campillos de Arena (Jaén) y otro de Tijola (Almería) decidieron convertir su promotora en un sello que de visibilidad a la escena musical cordobesa. Pero ahí está.

El sello se llama El Colectivo Córdoba, y sus promotores amenazan con dedicarlo en exclusividad a dar a conocer bandas de la ciudad y a rescatar y reeditar joyas cordobesas del pasado. La primera referencia es Explosión Colectiva. Vol.01, el primero de tres recopilatorios que quieren mostrar lo más significativo de la escena pop y rock actual de la provincia.

El disco, publicado en vinilo en una cuidada edición limitada de 250 copias, incluye así la música de diez proyectos que Pérez y Martínez identifican con el sonido cordoboide: Mteörik, David Donnier, La Fiancee Solitaire, Volpina, Paul Barham, Sun Orphans, Mike Sun, Ramen!, Lämpara y The Flying Cumbias. El diseño, del sello y del disco, se ha puesto en manos de los también cordobeses, Jaroriro!, colaboradores habituales de este periódico cordopolita, que no cordoboide.

La presentación del disco será este viernes 25 en su casa habitual, el Ambigú de La Axerquía. Para la fiesta, actuarán todas las bandas que han participado en el recopilatorio en versión extendida. Es decir, tocarán su tema y una versión de un grupo clásico cordobés. Y ojo, que puede ser un buen indicador de los clásicos a reeditar por parte de El Colectivo: sonarán Corazones Estrangulados, Tarik y la fábrica de colores, Malparaiso, Juan Antonio Canta, Limusine, Goodbye Planet...

La noche la rematarán, como siempre, a golpe de discos, con las sesiones de Du canción y El Colectivo DJs. El concierto arranca a las 21:00. Las entradas están a 12 euros anticipada y 15 en taquilla, a la venta en Barbaridad, Discos Vitalogy y 4 elements, y online en www.wegow.com/es-es/conciertos/explosion-colectiva

¿Se despejará entonces la alquimia del sonido cordoboide? Migue Pérez da una pista: “El sonido cordoboide es la música que han hecho en Córdoba gente de todo el mundo. En el disco hay un venezolano, un italiano, un inglés, un francés y más músicos de otros sitios... Así que hablamos de gente abierta que vive en esta ciudad y que hace música desde Córdoba”.

