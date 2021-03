Un año de Covid en Córdoba: 365 días del virus que lo cambió todo

04:35 h, 25 de julio de 2020

"Después de disfrutar de una larga noche de celebraciones de graduación, una multitud de jóvenes ingresó a la discoteca de Babilonia a las 5 a.m. para continuar la fiesta en la ciudad de Córdoba, en el sur de España. Dos semanas después, 91 personas vinculadas a los 400 asistentes a la fiesta identificados de la discoteca Babylonia han dado positivo por el coronavirus y las autoridades regionales todavía están luchando por localizar a todos los que ingresaron al club esa noche, o que luego entraron en contacto con ellos". Así arranca la crónica de Ralph Minder, corresponsal de The New York Times en España, el periódico más prestigioso del mundo que dedica parte de su portada a lo que está ocurriendo en España con los contagios entre el público joven.