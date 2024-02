El Carnaval no olvida a los militares fallecidos en Cerro Muriano

El 21 de diciembre, un hecho trágico golpeó a la sociedad cordobesa. También al resto de España, pues el suceso tuvo tal relevancia que alcanzó repercusión nacional. De hecho, al producirse en un estamento tan importante como el Ejército ocasionó una reacción de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La madrugada de aquel día dos militares desaparecieron en un lago de la base de Cerro Muriano. Ambos se hallaron sin vida poco después.

El cabo Carlos León y el soldado Miguel Ángel Jiménez fallecieron ahogados dentro de una maniobra que se desarrolló cuando quizá no debía de hacerlo. La temperatura era glacial. Por si fuera poco, según se pudo saber, tenían peso extra en sus mochilas y no dispusieron de línea de vida. Es por ello que se imputó al capitán al mando y dos oficiales más. Mientras el proceso judicial continúa, los dos militares protagonizaron un sentido homenaje en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas.

No quisieron olvidarse de ellos, ni del capitán, dos grupos. En concreto, la comparsa ‘La velada’ y la chirigota ‘Los que nunca fallan’ dedicaron sendos pasodobles al tema. Ambos obtuvieron el aplauso unánime en la primera semifinal del certamen. Después, ya conocidas las coplas, han logrado un reconocimiento más amplio, mucho más allá de la fiesta de Don Carnal. No es para menos, ya que ambas letras gozan además de gran calidad. Una es más descarnada y la otra más sensible, pero las dos sobresalen.

Sí coincidieron las dos agrupaciones en un duro señalamiento al oficial que ordenó la ejecución de la maniobra. Y en el drama injustificado que les corresponde vivir a los familiares de Carlos León y Miguel Ángel Jiménez. Los autores de los pasodobles son José Ignacio Delgado y José Vacas. El primero para la comparsa, primer premio en 2023 con ‘Una comparsa especial’, y el segundo de la chirigota, una de las más populares de la ciudad y quinta el pasado año con ‘Los sinceros de Córdoba’

‘La velada’: “Una patria no vale una vida”

Una patria no vale una vida / aunque des la vida por tu patria. / Una patria no vale una herida / y que esa herida valga una guerra. / Una patria no es un sentimiento / de odio, de vergüenza y de terror. / Una patria no es creerte / que eres novio de la muerte. / No es academia, ni oposición. / Una patria no es avasallar / con soberbia y con maldad / usando su autoridad / porque una patria no es un uniforme / con pinta chulesca y borde, ni un saludo militar. / Una patria no es un escudo, ni una bandera…

… Una patria no es un país / inventándose fronteras. / Una patria no es batalla, ni un casco a prueba de bombas / y no es jugarse la vida cuando vas de maniobras. / Explíquele capitán / caudillo de la guadaña qué pretendía probar / en aquella madrugada cuando abusó sin piedad / haciendo lo que sus huevos mandaban. / Explíquele capitán / a los padres que vivieron esa desgracia / los que vieron regresar a sus hijos en una caja / que usted no es un asesino / y la muerte de su hijo / fue por España.

‘Los que nunca fallan’: “Ya está bien de chulitos uniformados”

Si autoridad es imponer tus decisiones / sin renglones que sustenten bien / la condición bajo la cual / tras entrenarme para la guerra pueda regresar. / Sabes muy bien, mi capitán, / que has abusado de tu mando, y no es novedad. / Ya está bien de chulitos uniformados / de enterados tristes y acomplejados / que no saben ganarse el respeto. / Que siempre necesitan pisotear a alguien, / porque sin cargo ni uniforme que los libre, se sienten nadie. / Se te ha muerto un soldado por ‘chulaco’,…

… y otro más ¡qué penita! por salvarlo, / demostrando sin duda que los ‘huevos’ no entienden de galones, / él si fue un compañero. Mientras tú estabas seco en la orilla / y ellos buscando su línea de vida, / dime que sentiste un bombardeo aquí en tu corazón, / sentiste los huesos rotos y el frío sin razón, / y el peso de sus dos muertes en tu mochila. / Ojalá te expulsen los militares, / y te juzguen en la calle, ‘hijoputa arrogante’; / por Carlos y Miguel Ángel.