El norte de la provincia reclama agua potable también en Carnaval

Diez meses llevan ya los habitantes de las comarcas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato sin que sus grifos sacien sus necesidades. Es el tiempo que acumulan más de 80.000 ciudadanos de Córdoba pendientes de camiones cisternas para contar con el agua que tiene cualquier otro en este país. Y en cualquier nación desarrollada. No sólo para beber sino para toda tarea que la requiera. Ducharse, sin ir más lejos, es un ejercicio arriesgado en muchas localidades de las zonas referidas.

La sequía es sólo la punta del iceberg. Por supuesto, agrava el problema. El caso es que desde hace años, y no sólo desde 2023, el agua potable es una utopía en varios puntos de la provincia. El motivo es que tiene condiciones inapropiadas para su uso humano en el día a día. Está contaminada, un hecho que empeoró cuando en marzo se realizó un trasvase desde el pantano de La Colada, aun con conocimiento del estado del embalsamiento, a Sierra Boyera.

Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pretende actuar de la mano de la Junta de Andalucía. En Los Pedroches se aguarda una potabilizadora que ofrezca una solución. Mientras, agua de garrafa. Y este tema lo abordó en la final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas la chirigota de ‘De cordobés a cordobés’, de Pozoblanco. Bien lo conoce el autor de la letra en cuestión y de todo el repertorio del grupo, Francisco Javier Vargas. Dicho lo dejaron.

‘De cordobés a cordobés’: “Rezar pa que del grifo salga”

Imagina vivir sin un bien como el agua. / Rezar ‘pa’ que del grifo salga. / Estar, mañana tras mañana, / buscando agua potable con un par de garrafas. / Y no les hablo de mi Argentina, del tercer mundo, / ni del pasado ni la postguerra. / Estoy hablando de tu provincia, / de lo que pasa hoy en tu tierra. / Un agua ‘contaminá’, que pa colmo han de pagar,…

… es lo que sale hoy de sus grifos. / Y ninguna solución ‘pa’ una tierra ‘olvidá’, / que paga impuestos como cualquier españolito. / Han nombrado a Pozoblanco / pueblo más feliz de tos los andaluces / y son los primeros que eso lo discuten. / Porque el norte está para bromas, / ni ‘pa’ chulerías. / Si un premio tienen, ése es al pueblo / más cabreado de Andalucía.

Otro pasodoble para los militares fallecidos en Cerro Muriano

En la última función del certamen también se escuchó un pasodoble sobre la muerte de dos militares en Cerro Muriano. La madrugada del 21 de diciembre, el cabo Carlos León y el soldado Miguel Ángel Jiménez murieron en una maniobra que se realizó en condiciones inadecuadas y con alguna presunta irregularidad. El capitán al frente de la acción y otros dos mandos se encuentran imputados y el caso alcanzó escala nacional con la intervención de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Lo cierto es que el asunto motivó una tercera copla en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Esta vez la firmó Julio José Horcas Julito para la comparsa femenina ‘Yo que soy tan guapa y artista’. Su letra incidió, sobre todo, en el silencio obligado de los compañeros de los fallecidos y en la labor periodística para esclarecer los hechos. Con anterioridad, el tema lo abordaron la comparsa ‘La velada’ y la chirigota ‘Los que nunca fallan’, con autorías, respectivamente, de José Ignacio Delgado y José Vacas.

‘Yo que soy tan guapa y artista’: “Y se olvidarán de los ahogados”

Manda a callar desde la impunidad de un mando, / igual que dos soldados en silencio están. / Que el Ministerio de Defensa es tu defensa / y le ha dicho a la prensa lo que quieren escuchar. / Que con el tiempo ya se calmarán las aguas / y se olvidarán de los ahogados, / no sea que el fango te vaya a atrapar / igual que pasó en el lago. / Y taparás al capitán que va de Rambo, / que por su huevos de mandato ha destrozado…

… dos familias, dos familias, dos familias. / Y con su ego ha demostrado su valía, / que por tu patria debes de entregar la vida. / Hoy va mi copla ‘pa’ los soldados y compañeros que en el silencio viviendo están. / Porque ponerse a hablar / sería su final. / Si ellos defienden a España, no entiendo que los altos cargos / no defiendan al soldado / y que el gobierno del país, / junto al Ejército, intente callarlo.

