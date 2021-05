Josan González: "Ha sido un partido muy completo de todo el equipo"

De nuevo, se rebela contra lo establecido. Rompe el techo de cristal con puño firme. El Córdoba Patrimonio consiguió una nueva victoria de postín ante el Levante UD, afincado en los primeros puestos de la clasificación durante prácticamente toda la temporada. El factor Vista Alegre volvió a ser determinante cuando más lo debía hacer: con la pista azul sobre el parqué original y con un aspirante al liderato. El cuadro blanquiverde ganó en intensidad, fuerza física, voluntad y, lo que vale en este deporte, los goles. Los 400 asistentes al pabellón cordobés se fueron orgullosos de su equipo; ahí también se encuentra su entrenador, Josan González, que tiene al alcance de la mano conseguir la permanencia en pocas jornadas venideras.

"Hemos empezado muy fuertes, muy intensos, hemos tenido el acierto y esa agresividad de cara a portería que veníamos pidiendo durante las semanas anteriores", ha comenzado diciendo el de Puente Genil, que ha visto cambios en su plantilla en los últimos días e incluso semanas, viéndose mejoras respecto al último encuentro en Vista Alegre. Apostilló que "en el momento en el que no pensamos más allá de mejorar día a día, el equipo es otro, y hoy se ha visto una cara totalmente diferente al partido contra Osasuna, independientemente de ganar o perder. Estamos mucho más centrados en el momento presente que en las cuentas. Ha sido un partido muy completo de todo el equipo y un 10 para la afición, que en los momentos malos nos ha arropado". Sin embargo, no hay demasiado tiempo para celebraciones: Valdepeñas ya aguarda. "El miércoles tenemos una nueva oportunidad de alejarnos de la zona peligrosa pero siempre con las ideas claras con esa filosofía, ya no siquiera de partido a partido, sino de entrenamiento a entrenamiento, de cada día ser mejor, de cada balón que corre ser mejores. Eso es lo que nos va a acercar a nuestro objetivo. Estoy contento de plasmar esa filosofía en el día de hoy", aseveró Josan.

Si bien ha sido una primera parte ciertamente placentera para el Córdoba Patrimonio, no ha sido así el comienzo de la segunda a pesar de la desventaja levantinista de cuatro goles. En ese momento, Diego Ríos introdujo el portero jugador y el cuadro granota se acercó en el luminoso. "Ha sido un partido muy duro en ese sentido. Cuando nos hemos ido en el marcador han sacado ese portero jugador, es un equipo con muchísimo talento y ahí cambia el partido: nos dominan por completo, los especialistas tienen que jugar muchos minutos. Al final, hemos tenido que hacer prácticamente dos quintetos en la segunda parte, uno de ataque y otro de defensa. Te cambia un poco todos los planes, pero bendito sea que tengamos que hacer este tipo de cosas y, sobre todo, que las salvemos con este tipo de contundencia", desarrolló el pontanés.

Además de todo ello, destacó el poso de su equipo fuera cual fuera el resultado, más si cabe con la influencia del respetable sobre lo que pasa en la pista. "Justo después del partido de Zaragoza (hablamos) de la madurez del equipo cuando iba perdiendo y hoy, cuando ha ido ganando, también ha tenido esa madurez, ese sufrimiento, ese saber estar, y obviamente, con nuestro público y nuestra gente en la grada, es mucho más fácil; cuando las fuerzas flaquean, nos ayudan y todo suma para tener hoy tres puntos más". Una jornada menos, un paso más hacia la permanencia.