El nuevo estatus del baloncesto cordobés: Milar Córdoba y UCB, únicos proyectos de rango nacional

Ya se conoce cómo será el nuevo mapa competitivo para los principales equipos de baloncesto de la provincia. En efecto, ha sido este martes cuando la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto, tras el cierre del plazo de inscripciones en la tarde del pasado viernes, ha procedido a validar las correspondientes documentaciones y avales presentados por los clubes para poder confirmar así las inscripciones de cada uno de ellos en sus respectivas categorías. Y dos notas destacan por encima del resto en lo que a la representación califa se refiere. Por un lado, el Milar Córdoba será, por derecho, el gran representante de toda la provincia, pues ha sido inscrito en LF Challenge, la segunda división estatal femenina, algo que se ha oficializado ya después de conocerse hace algunos días su acuerdo de permuta de la plaza que ostentaba el RACA Granada.

Rafa Gomáriz: "En baloncesto, Córdoba es como un dragón dormido"

Saber más

Por su parte, igualmente se confirma que el proyecto del Córdoba CB no estará en categoría nacional. Pese a presentar el aval y la documentación, la falta de derechos deportivos ha acabado beneficiando a otras entidades, por lo que no ha conseguido hueco ni el LEB Plata ni en EBA, algo que le ha ocurrido también al Peñarroya. Por tanto, ambos comenzarán desde N1. En otro orden de cosas, en lo que a la representación masculina se refiere, otra noticia ya conocida también se ha hecho oficial. Y no es otra que la participación del UCB en EBA, lo que supondrá el regreso de un club de la ciudad a dicha división varios años después.

Según el comunicado de la FEB, la temporada 2022-23 contará con un total de 241 equipos repartidos a lo largo de las seis ligas organizadas por ésta: la LF Endesa, la LF Challenge y la Liga Femenina 2 en categoría femenina y la Liga LEB Oro, la Liga LEB Plata y la Liga EBA en categoría masculina. Un total de tres equipos más que el pasado curso tras la reordenación de grupos en la EBA, de cara a un nuevo curso marcado por un notable paso al frente en las diferentes categorías donde se han cubierto la totalidad de plazas vacantes contando incluso con solicitudes adicionales.

En lo que a la LF Challenge se refiere, ya el pasado año fue la principal novedad en el escalafón de las competiciones femeninas, y ahora iniciará su segundo curso de vida con el objetivo prioritario de poder dar un nuevo paso al frente. Hasta cinco novedades habrá con respecto a la campaña anterior, y entre ellas se encuentra, como se ha dicho, el Milar Córdoba, tras adquirir la plaza del cuadro granadino. El resto de equipos presentes son CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife, Recoletas Zamora, Lima Horta Barcelona, Club Joventut Badalona, Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, Celta Zorka Recalvi, Baxi Ferrol, Sinergia Soluciones Real Canoe, Vantage Towers Alcobendas, Melilla Sport Capital La Salle, Osés Construcción Ardoi, NB Paterna, Picken Claret y Azkoitia Azpeitia ISB.

Por último, la liga EBA ha sido la única de las seis competiciones que ha modificado su esquema de composición de grupos, con el fin de poder igualar los sistemas de competición. Una pequeña reestructuración que permitirá acoger a tres equipos más que el pasado curso. Una de las novedades, aunque no de los referidos equipos añadidos, es la del UCB Camper Eurogaza, que ha accedido a la competición igualmente por un acuerdo de permuta, aunque en su caso con el CAB Estepona. El propósito de la entidad presidida por Jaime Aguilera es convertirse en el gran referente cordobés y, de momento, va por buen camino.