Puesta de largo del UCB ante una ilusionante temporada

Un proyecto ilusionante forjado a base de trabajo, esfuerzo y dedicación, pero siempre con los pilares firmes y los objetivos claros. En los cuatro años de vida que posee el UBI Concordia Baloncesto, pocos son los retos que no ha logrado solventar a su paso a través de las temporadas. Y ahora, toca dar un nuevo paso de cara a seguir creciendo en la próxima temporada. Será una temporada de Liga EBA, de profesionalización y de aprendizaje, aunque sin perder la ilusión que ha caracterizado al equipo desde el primer día. Bajo la tutela de Jaime Aguilera, presidente del club, y Pedro Bello, directivo responsable del área deportiva del club, Rafa Gomáriz e Inma Maestre serán los encargados de dirigir los senior masculino y femenino respectivamente, en busca de afianzar sus categorías y así proseguir en el camino marcado desde el inicio.

Así lo ha descrito Jaime Aguilera en la puesta de largo del proyecto deportivo acontecida en el Hotel Córdoba Centro. “Decidimos crear un club desde la nada y empezar poquito a poco. Y eso lo entrelazo con la última imagen vista en el vídeo de presentación, en la que aparece la Camper de EuroGaza por una carretera andando tranquilamente, y lo veo en el sentido de que teníamos claro lo que queríamos como club y hacia dónde vamos desde el principio. Nuestro camino es empezar y saber a donde queremos ir”, explicó el presidente del club. Además, hizo un repaso de los pasos dados por la entidad en los últimos años, desde su creación con “diez u doce equipos de base”, hasta el paso que se pretende dar esta campaña, con “un equipo masculino en Liga EBA, además de pasar de esos diez u doce equipos de base a dieciocho”. Además, ha querido alabar el trabajo de los entrenadores, “que muchos empezaron con nosotros y aquí siguen”, así como del patrocinador principal, EuroGaza. “Pasar a la Liga EBA supone ir a la cuarta categoría del baloncesto, por lo que es un pasito más. Esos son los cuatro puntos: empezar, saber donde vamos, mantener la línea para seguir adelante pasito a pasito, y afianzarlo para que esto no sea flor de un día, sino que continúe más allá”, ha concluido.

Por otro lado, Pedro Bello, encargado del área directiva del club, ha recordado que el UBI Concordia es “un club joven y humilde, pero que tenemos muy claro hacia dónde y con quién queremos ir. Cuando nacimos hace 4 temporadas teníamos menos equipos que ahora, y, a pesar de las dificultades durante los años de pandemia, este año volvemos a la senda de la ilusión y de generar cosas positivas”. Además de agradecer tanto a las familias como a los entrenadores que lo han hecho posible, Bello ha remarcado que el equipo es “una gran familia, y todos aportamos para ser lo que somos hoy en día: un club de futuro, que no se pone ningún limite y que será lo que queramos que sea”. Además, en el plano puramente deportivo, ha añadido que “el principal objetivo de UCB es crear una estructura solida, solvente y duradera, y manera que todo esto que estamos creando sea más grande en todos los términos, deportivos y humanos. Este año, en esta proyección deportiva del club, tras una temporada muy muy buena, queremos seguir progresando y avanzando, y estaremos en Liga EBA. Ya estamos trabajando para confeccionar una plantilla solvente, solida y competitiva, y que sea fiel reflejo de lo que es el club”.

Rafa Gomáriz e Inma Maestre seguirán al frente de sus respectivos equipos para la próxima temporada. En el caso del entrenador del sénior masculino, Gomáriz ha afirmado que es “un momento importante porque es cuando presentamos lo que queremos ser 'cuando seamos mayores'”, refiriéndose a “cómo nos queremos ver y proyectar dentro de nueve meses”. De esta manera, el cordobés ha asegurado que van “a hacer cosas desde la humildad, el trabajo, sacrificándonos todos los días, y en el que la gente que venga a vernos se sienta orgullosa y identificada con un proyecto como el nuestro. Unos valores que desde el primer día que llegué me transmitieron, y yo me siento identificado con ellos. El año que viene es un desafío importante para todos, pero ojalá estemos a la altura de vosotros, que sois lo importante”. Además, cuestionado sobre la confección del equipo para la exigente Liga EBA, Gomáriz ha afirmado que su ilusión “sería mantener el bloque del año pasado, porque se lo han ganado con creces”. Pese a no lograr el ascenso, confía en seguir apostando por gente joven de Córdoba, aunque “lo importante es que ellos tengan ganas de seguir creciendo. Obviamente vendrá gente de fuera, pero la base tiene que ser esa”. “Queremos gente que se identifique con nuestros valores y, algún día, poder aspirar a algo más. Tenemos que sentar las bases de algo mucho más serio, y eso tiene que ser con gente de Córdoba”, ha concluido.

Por último, Inma Maestre, entrenadora del sénior femenino, ha preferido confiar en sus actos más que en las palabras, afirmando que “el trabajo va a hablar por sí solo, y me baso en los hechos. El objetivo no es otro que el de ”consolidar la categoría“, por lo que espera ”que se pueda hacer un buen trabajo en la línea femenina, para que esas Premini se vean reflejadas, se llenen las gradas de verde y siga el tirón“. Así, su apuesta por las categorías inferiores seguirá intacta, ya que es una entrenadora a la que le ”gusta que las niñas suban“ desde las categorías base, y para eso solo queda una cosa: ”trabajo, trabajo y trabajo“. ”El año pasado fue mi primer año en categoría nacional, y creo que podemos estar contentas en un grupo competitivo, y como mínimo lo vamos a intentar“, ha finalizado.

De esta manera, el UBI Concordia Baloncesto se presenta ante el público con los objetivos claros, las ideas definidas y el camino marcado. Valdeolleros seguirá siendo su hogar, mientras que, tal y como ha afirmado Jaime Bello, se intentará disputar los partidos en el horario del sábado a las 18:00 o 18:30 horas. De esta manera, tal y como dice el lema del equipo, Ubi concordia, ibi victoria, donde haya unidad, habrá victoria, y la unidad de la familia del UCB ha quedado plasmada en el día de hoy de cara a la próxima temporada. Ahora, tan solo la cancha decidirá.