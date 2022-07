Denuncian ante Patrimonio el “abandono” de los restos omeyas del solar de la calle Teruel

La plataforma Andalucía entre Tod@s ha denunciado ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía el “abandono” del solar de la calle Teruel, que “afecta” al yacimiento omeya que hay en la parcela, donde se registró un incendio hace unas semanas.

Fuentes dice que el fuego no dañó los restos arqueológicos del solar de la calle Teruel

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha negado este jueves en el Pleno del Ayuntamiento que el incendio haya dañado a los restos arqueológicos. La Junta de Andalucía, preguntada por este periódico, tampoco tenía constancia de los presuntos daños.

En cualquier caso, Andalucía entre Tod@s ha solicitado a Patrimonio que elabore un informe “con diagnóstico de daños y riesgo” y, si procede, la “apertura de protocolo y expediente sancionador”.

Además, en el escrito, registrado el pasado jueves por vía telemática, alertan del mal estado de la barbacana de la Ronda del Marrubial. Se trata de una construcción de carácter defensivo que se anteponía a la fortificación para proteger la muralla del marrubial y que presenta, según la denuncia abundantes “pastos secos”, con el “riesgo evidentemente” de incendio.

El PSOE ha advertido este jueves en el Pleno de que lo ocurrido en el solar de la calle Teruel puede repetirse en otros espacios municipales, como el Templo Romano y el yacimiento de Cercadillas. En este sentido, Salvador Fuentes ha reconocido que la limpieza de solares con restos arqueológicos no la puede acometer la empresa Sadeco, puesto que requiere un tipo de intervención distinta.

