Relatos en serie: 'Cara a cara' con el deporte cordobés

Quedó atrás ya una nueva temporada a nivel general en el deporte cordobés, y ya en el horizonte se vislumbra la siguiente. El ritmo no para y las fechas cada vez son más cortas entre el desenlace de una y el arranque de la siguiente. Por ende, también culminó un nuevo curso de los reportajes seriales de CORDÓPOLIS, que a lo largo de este año han trascendido a través de tres vertientes principales: los grandes deportistas cordobeses tanto masculinos como femeninos y los clubes del deporte base, sin duda, actores protagonistas en el desarrollo del tejido local, ya sea con aquellos que están desarrollando su profesión en la provincia o los que han tenido que salir para alcanzar cotas mayores en su disciplina. De este modo, es momento de hacer análisis y repaso de los 'Cara a cara', entrevistas especializadas y en profundidad con algunos de los mejores deportistas que, de un modo u otro, tienen conexión califa.

De largo, el fichaje más mediático de la historia del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Leyenda viva de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de la selección española, con la que ha sido campeón de Europa en dos ocasiones. Ha levantado multitud de títulos en las filas de ElPozo Murcia, aunque unos malos últimos cursos en la entidad charcutera hicieron que la unión llegara a su fin tras diez temporadas. De este modo, Josan González, que lo conoce a la perfección, llamó a su puerta y al mallorquín le sedujo la idea de volver a sentirse futbolista profesional y, a su vez, ayudar a crecer a un club con toda la ilusión por delante. “Me mostraron desde el primer minuto que me querían y eso me llamó mucho la atención sobre otras ofertas que económicamente eran mejores o la situación laboral a futuro era mejor, pero yo me quería sentir jugador e importante. La verdad es que estoy súper encantado y creo que estoy en el sitio idóneo para volver a serlo”, indica el jugador.

Otro rostro conocido de la historia del fútbol español. Con experiencia en Champions League y muchos cursos a sus espaldas entre Primera y Segunda División. Aterrizó como blanquiverde en la 2018-19, entonces en la categoría de plata, aunque aquello fue el inicio de una deriva deportiva que acabó con los huesos de la entidad en la cuarta categoría nacional. De hecho, fue, en definitiva, un escenario positivo, ya que, incluso, estuvo cerca la desaparición. Pero ninguno de esos problemas tumbó el compromiso del alicantino con el Córdoba CF, donde se ha erigido como capitán y al que quiere llevar de nuevo al fútbol profesional. Ha vivido de todo en su profesión, aunque estos tumultuosos años como cordobesistas están siendo igualmente significativos, alcanzando sus mejores cifras goleadoras, además de haber conseguido ya un título y un ascenso. Y quiere más.

Hablar de voleibol en Córdoba, en cierto sentido, es hablar de la figura de Rafa Vargas. Un técnico que ha pasado por prácticamente todas las categorías. De hecho, llegó a comandar al Cajasur Córdoba en su trayecto por Superliga, máxima categoría de este deporte femenino a nivel nacional, durante las temporadas 2004-05 y 2005-06, gesta que sueña con repetir en las filas del Academia Voleibol Córdoba, entidad que nació desde la base y ha ido creciendo hasta el plantel senior, ya en Primera Andaluza. “Córdoba no tiene muy bien definido a dónde quiere ir y hasta dónde quiere llegar”, reconoce Vargas, quien sueña con volver a la élite, aunque admite que “cuando un club tiene un volumen muy grande como el que tenemos en Academia realmente las miras no están tan arriba sino que hay que cuidar más lo que tenemos y que las niñas aprendan valores, que se vayan de aquí con otra fórmula”.

Otro de los nombres propios del deporte cordobés de presente y futuro. Y es que Javi Garrido es leyenda total del pádel mundial, donde fue dominador y campeón de absolutamente todo en categorías inferiores. España, Europa, e incluso el mundo entero, se le quedaban pequeños entonces. Fue por ello por lo que desde muy joven dio el salto al circuito profesional, donde se ha erigido ya como una de sus grandes referencias. En el World Padel Tour ha sido campeón de Challenger, aunque todavía tiene el desafío de ganar un Open. A sus 21 años, es el número 17 del ranking mundial, lo que habla a las claras de su enorme talento, uno que, sin embargo, despertó por casualidad.

“En ningún momento pensaba que el pádel iba a ser lo que me iba a dar de comer en un futuro. Yo simplemente jugaba por diversión, porque me gustaba competir, pero no pensaba que fuese mi futuro porque a mi me gustaba el fútbol y no pensaba en el pádel. Me di cuenta en el 2013 cuando fui a Argentina a jugar un Campeonato del Mundo. A mi no me convocó la selección española y fui a jugar el Open. Cuando vi pasar a todos mis compañeros que iban con la selección española en el desfile de banderas, yo estaba en la grada y sentí que yo quería estar ahí. Sentí un cambio”, explica Garrido a CORDÓPOLIS.

Un experto en los banquillos del balonmano cordobés. Palma del Río y Pozoblanco gozaron de su talento con la pizarra, así como más recientemente el Adesal, al que ha unido su vida deportiva desde hace ya varias campañas y al que llegó a liderar, hace no mucho, en la máxima categoría nacional. Un hombre clave en el desarrollo del balonmano femenino, y el cual valora que, para él, la sala deportiva de La Fuensanta es “la catedral del balonmano femenino”, ya que “empezamos aquí” y “hemos vivido momentos muy buenos como ascensos, tres años en la máxima categoría, han pasado por aquí la mayoría de las internacionales famosas como Silvia Navarro o Eli Pinedo y también hemos vivido malos como esos descensos o la sensación de que se te escapa algo, una pesadilla que quieres coger a alguien y no lo coges, pues eso también me pasa por la cabeza”.

Los estamentos del deporte, como todo el mundo sabe, se nutren de multitud de actores. No solo jugadores y entrenadores, sino que las figuras de aficionados, medios de comunicación, dirigentes o árbitros son igualmente fundamentales para el desarrollo de cada una de las competiciones. También en el apartado de colegiados, la provincia es un vivero de talentos importante, como es el caso de Javi Ávila, uno de los árbitros con mayor proyección del baloncesto nacional. Tras ser jugador en el Colegio Virgen de Carmen, decidió cambiar el balón por el silbato y desde entonces ha ido ido escalando desde categoría provincial hasta alcanzar hitos para su carrera como dirigir encuentros de la Supercopa Femenina, la Liga Femenina -máxima categoría estatal- e incluso en LEB Oro, segunda división masculina. Un sueño que sigue creciendo y cogiendo forma y cuyo culmen, en sus palabras, sería llegar a la Liga Endesa.

Granadino de nacimiento, pero cordobés de adopción, pues muchos años son los que lleva ya como residente en la ciudad desarrollando su labor de fisioterapeuta. Y es que su carrera ha sido de superación total, pues desde bien pequeño le diagnosticaron una pérdida de visión, lo cual no le hizo perder la esperanza de alcanzar grandes hitos en dicha disciplina. Y así ha sido en una modalidad paralímpica donde ha conseguido ser diploma olímpico en los Juegos de Pekín 2008, cuarto en los Mundiales de Nueva Zelanda y Lyon, campeón de Europa en Berlín, además de poseer numerosos campeonatos de España. Ahora, embarcado también en la disciplina del triatlón, se ha marcado el reto, por qué no, de llegar a París 2024. Ya derrumbó puertas muy pesadas anteriormente. Y quiere volver a repetirlo.

Mario Ortiz lo ha sido todo en el Córdoba de Balonmano. Un referente en los banquillos que ha ido nutriendo a multitud de generaciones granates, con las que ha ganado prácticamente todo en la categoría femenina. Su techo en la entidad llegó con el ascenso del equipo senior a la División de Honor Plata, donde formó un plantel principalmente integrado de canteranas y que certificó la permanencia, aunque la reestructuración de la Real Federación Española de Balonmano ha hecho que compitan en la tercera categoría. “Ha sido un año muy complicado, duro y se ha hecho un poco largo. Quería seguir avanzando y quizá es complicado en un club como el nuestro porque tiene una estructura de base”, valoraba el preparador cordobés en su entrevista con CORDÓPOLIS. Unas palabras que se produjeron días después de que se anunciase el final de su etapa como granate, pues a partir del próximo año se pondrá al frente del CB San Adrián.

Todo hace indicar que el powerchair ha llegado para quedarse. No es sencillo generar una estructura completamente minoritaria en el deporte mundial y, además, una en la que tú eres pionero. En efecto, el Córdoba Patrimonio Atómicos es el primer club de la historia de la provincia en dicha disciplina, lo cual le abre un abanico inmenso de posibilidades, pero también le obliga a ir rompiendo techos conforme crece el proyecto. De momento, la entidad ya es un referente a nivel estatal y son varios los jugadores cordobeses que están en plena dinámica de la selección española. Uno de ellos es Bartolomé Dobao, quien decidió unirse a la entidad cuando ésta tenía apenas un año de vida, por lo que ha compartido todos los buenos y malos momentos que han ido surgiendo en el camino. “A día de hoy sigue siendo complicado hacer un equipo de powerchair porque no hay mucho apoyo económico”, reconoce, aunque él sigue soñando y guarda la esperanza de llevar a Los Atómicos a lo más alto.

Son numerosos los éxitos que año tras año llegan a la vitrinas de los diferentes equipos del balonmano base cordobés, tanto a título provincial, andaluz y nacional. Sin embargo, en lo que a la capital se refiere, ese excelente trabajo de formación no termina de prolongarse a un equipo de referencia en categoría senior. El que más cerca ha estado en los últimos cursos ha sido el Cajasur CBM, con varias temporadas seguidas en División de Honor Plata, aunque casi siempre peleando por la salvación. De hecho, la ciudad no contará este año con ningún representante entre la primera y la segunda máxima categoría masculina, al tiempo que serán cuatro los que compitan en Primera Nacional. Uno de ellos es La Salle, que estará dirigida por Pepedu Córdoba, técnico de dilatada trayectoria, y quien reconoce que “en la ciudad debería haber un equipo en ASOBAL tanto por afición como calidad de la ciudad y población. Desgraciadamente, el tema del patrocinio no apoya del todo a nuestro deporte y hay que ir poco a poco”.