La historia se escribe en casa

El Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre ya aguarda para un nuevo acontecimiento que posiblemente quede para siempre grabado en su historia. No es para menos, ya que no todos los días visita el feudo capitalino una selección nacional, sea del deporte que sea. En este caso será el fútbol sala el protagonista de una nueva hazaña del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que busca seguir dando pequeños pasos en su crecimiento, o mejor dicho, en su expansión. Duelo que, pese a ser amistoso, contiende calibres de talla internacional, pues miden fuerzas un equipo que está que preparando nada menos que un Mundial otro que afronta su tercera campaña consecutiva en Primera División, pero que no tiene ni una década de existencia.

En efecto, así se presenta el tercer envite de la pretemporada para el cuadro blanquiverde. Tras las victorias ante Real Betis B y Unión África Ceutí, los de Josan González retornan más de tres meses después a su cancha para la disputa del VIII Memorial José Luis del Prado (20:30). El rival, como se ha dicho, el de mayor enjundia hasta la fecha, ya que el combinado asiático se encuentra en tierras españolas preparando la cita mundialista de Lituania del mes de septiembre. Un reencuentro especial para un enfrentamiento con mucha historia, y que se escribe y se juega en casa, puesto que será la primera vez que los cordobesistas disputen un partido de carácter internacional.

A diferencia de los amistosos anteriores, Josan González podrá contar con Caio, ya en tierras españolas con el resto del grupo. Por su parte, no será de la partida Alberto Saura, sin minutos también en Carcabuey ante la Unión África Ceutí debido a unas molestias en el pubis. Pablo del Moral, además, será duda hasta última hora por problemas físicos. Junto al resto de integrantes de la primera plantilla, el técnico pontanés tirará de seis canteranos para completar la convocatoria. Son los casos de Joseda, Álex Bernal, Dani, Almagro, Pedro y Joaqui.

Emoción máxima y una estampa para el recuerdo. El de aquellos pocos que vieron al club nacer hace no mucho tiempo en categoría provincial y que ahora se codea nada menos que con selecciones nacionales. El nombre de Córdoba también al otro lado del planeta. De Vista Alegre a Ho Chi Minh (la antigua Saigón). Y que no sea el último.

Las entradas para el duelo (5 euros) podrán adquirirse durante este viernes tanto en la sede social del club (C/ José María Martorell, 30, de 17:00 a 20:00) como en las taquillas de Vista Alegre, abiertas desde una hora antes del comienzo del duelo. Los abonados de la entidad, igualmente, podrán retirarlas a través de la web o aplicación del club con su usuario y contraseña.