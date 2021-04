Carrusel de emociones con empate para el Deportivo Córdoba

Subidas y bajadas de sentimientos en la montaña rusa de Vista Alegre. El Deportivo Córdoba cosechó un empate en su cancha ante el La Boca Te Lía FS Alcantarilla, que vendió bien cara su piel a pesar del buen inicio de las cordobesas en el encuentro. A pesar de que pueda considerarse como un tropiezo dada la trayectoria cajista en la anterior fase, no es más que sumar un punto de cara a dar continuidad a un liderato que le sigue perteneciendo a la escuadra califa por méritos propios. Eso sí, la local Lau pudo dar el triunfo definitivo en los últimos segundos, pero el buen hacer de la arquera visitante lo evitó. Valor de un empate trabajado.

Con la única baja de África Lozano en el partido por un esguince leve de tobillo, el Deportivo Córdoba comenzó, como de costumbre, con el pedal del acelerador apretado y, fruto de ello, fue el tanto inicial de Rocío Gracia. La 8 verde recibió un balón largo de Inma Sojo a la espalda de la defensa y definió por arriba, directamente a la escuadra, para poner en el recuadro de local en el electrónico cordobés. Las ocasiones siguieron llegando para las de Juanma Cubero, conscientes de que tenían que mantener el ritmo competitivo y de puntos para no dejar que sus contrincantes se asomaran por el retrovisor. Con esa ventaja mínima aunque con el runrún de una posible reacción del Alcantarilla, se llegaría al tiempo de descanso.

En la segunda mitad, el Alcantarilla, dispuesto a darle la vuelta a la situación, apretó más a Celi, que se mostró muy segura bajo los palos en las pocas intervenciones de las que dispuso para lucir sus grandes aptitudes como guardameta. Una de ellas, la más clara de las murcianas, terminó con un gran pie abajo a disparo de la visitante Ana Belén. Eso sí, Juanma Cubero tuvo que lamentar una baja tremendamente clave como es Rocío Gracia. La egabrense, que adelantó a las suyas al poco de comenzar el partido, se marchó lesionada tras una acción de la escuadra que visitaba Vista Alegre. En cualquier caso, las acometidas del rival del Deportivo Córdoba no maquillaron demasiado el plan local, con presión alta para asfixiar la salida de balón de su contrincante y, en caso de no suceder, esperar para salir como flechas en el Lejano Oeste al contraataque. No le temblaba el pulso a la hora de armar la jugada desde atrás: con esa herramienta, Marixu pudo aumentar distancias, pero se entretuvo demasiado dentro del área como para definir hacia portería. Ya con poco más de cinco minutos para el final, el conjunto murciano salió decidido a por el choque con juego de portero jugador.

Precisamente la quinta jugadora fue la autora del empate tras marcar, a portería vacía, un centro desde la izquierda. La diana visitante dejó algo sonado al Deportivo Córdoba, que no terminaba de llegar con claridad al arco rival. Con la buena noticia del regreso de Rocío Gracia a la pista, donde no estuvo por sólo unos minutos, llegó con ella la ocasión manifiesta de asegurar el triunfo en la última jugada. La 8 cajista se internó por banda derecha, su disparo cruzado lo repelió la cancerbera y Lau, con todo para ella, disparó al muñeco, con el posterior sonido de la bocina retumbando en las paredes de Vista Alegre. Un empate que bien pudo ser triunfo y que también pudo ser derrota, resultado que, de todos modos, mantiene a las cordobesas como líderes del grupo de ascenso.