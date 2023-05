El Córdoba Patrimonio cae con la cabeza alta en Murcia

Muchos dicen que es la mejor liga de fútbol sala del mundo, aunque eso hay que demostrarlo temporada tras temporada. Y de momento, a nivel de sensaciones y resultados, lo cierto es que el calificativo acompaña. No es solo que un equipo español sea de nuevo campeón de Europa, sino que hasta la permanencia está ofreciendo una lucha salvaje hasta el final. Nadie quiere caer y será el más débil el que termine hincando la rodilla. No sin antes mucho sudor, sangre y lágrimas.

El duelo en el Palacio de los Deportes de Murcia comenzó con la intensidad prevista para un choque de esas dimensiones, con el cuadro local más enchufado. De hecho, ElPozo sumó de inicio varios acercamientos de peligro. Por su parte, el Córdoba Patrimonio tuvo su primer aviso en los pies de Lucas Perin, que protagonizó una buena contra, cuyo disparo se estrelló contra el cuerpo de Juanjo. Pero en esos primeros compases, la eficacia la pusieron los murcianos, que se adelantaron con un gol del exblanquiverde Ricardo, el cual remató a placer un gran servicio de Taynan al segundo palo.

Había que reaccionar pronto, y lo cierto es que el tanto no noqueó en absoluto a los de Josan, con un plan de superioridad numérica sobre la mesa. La titularidad en portería fue en este caso para Víctor, enfocado a incorporarse al ataque. De hecho, suyo fue un gran disparo lejano que puso a prueba al meta local. Eso sí, la acción provocó acto seguido una contra sin portero y que acabó dentro de las mallas, aunque el tanto no subió al no haber tocado en ningún jugador charcutero.

Los minutos transcurrían entre golpes de uno y otro bando. Intentos constantes, muchos de ellos de los visitantes, como fue el disparo de Zequi que obligó a Juanjo a estirarse con todo por abajo. No obstante, ninguno encontraba el premio del gol. Por el contrario, para ElPozo sí sonreía la fortuna, pues a los diez minutos llegó el 2-0, en un error en el despeje de Pablo del Moral, cuyo toque hizo de vaselina a la que no pudo llegar Víctor.

Había que remar más todavía, al tiempo que en otras canchas iban llegando noticias de resultados adversos. El joven arquero blanquiverde siguió intentándolo, con acercamientos a los que también se sumó Lucas Bolo, ya que el argentino se plantó solo en una contra frente a Juanjo, pero no acertó con un duro disparo raso. Por tanto, el primer acto iba a morir con ese citado 2-0.

El segundo tiempo comenzó de manera similar al primero, con los primeros avisos para los de Javi Rodríguez, mucho más entonados también tras la pausa. De hecho, Taffy hizo temblar la portería cordobesa con un potente chut escorado. Estaba muy perdido el Córdoba Patrimonio, que tardó en reaccionar. La primera peligrosa en clave califa llegó en una gran acción individual de Saura, que golpeó a portería tras revolverse, pero de nuevo rechazó Juanjo. Y ahí apareció Miguelín para rematar y poner el 2-1. Se avecinaba, tras el gol, un desenlace de infarto, pues no tardó en responder de ElPozo, pero bajo palos estaba de manera magistral Víctor, que completó una doble parada milagrosa.

Sin duda, la actuación del joven arquero estaba siendo sobresaliente, siendo el más destacado y casi insuperable durante la segunda mitad. Sin embargo, ese buen hacer atrás se vio empañado con una mala decisión al incorporarse de nuevo al ataque. Una pérdida suya la aprovechó Gadeia para disparar desde su propio campo y hacer el 3-1 a puerta vacía. Restaban siete minutos y Josan puso en escena el portero-jugador. Y en la primera acción, balón al palo en un remate de Viana. Los minutos se consumían entre intentos fallidos de los blanquiverdes, que dieron una madera más, en este caso de Miguelín tras desviar un defensor levantino el esférico. Los últimos minutos se jugaron a un ritmo frenético, un ida y vuelta constante, frenado, por momentos, únicamente por el portero-jugador de los cordobeses. Lo demás, todo contraataques. No obstante, ninguno más se convirtió en gol y el choque murió con 3-1.