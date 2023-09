El Córdoba CF, obligado a reaccionar para huir de su mala racha

Tres derrotas en los primeros cuatro encuentros de competición. Las primeras alarmas saltaron ya el pasado fin de semana con la derrota del Córdoba CF en El Arcángel ante el Linares, la cual viene a incrementar una situación que, si bien no es aún de urgencia, sí que comienza a ser delicada. De momento, los de Iván Ania han conseguido únicamente tres puntos de doce posibles, lo que deja ya al equipo más cerca de los puestos de descenso que del play off en el Grupo II de Primera RFEF. Es por ello que se antoja vital reaccionar lo antes posible, y la vía más optimista para ello pasa por el encuentro de este próximo domingo ante el Alcoyano. De hecho, hasta la fecha, el único triunfo del cuadro califa ha tenido lugar lejos de El Arcángel.

Por tanto, sumar los tres puntos en el Estadio El Collado se antoja vital para los cordobesistas, ya no solo por su propia situación clasificatoria, sino también para que se mantenga la confianza entre la propia afición y en el criterio del técnico, que no ha encontrado la fórmula para llegar a la solidez de una plantilla edificada con tintes de juventud. Igualmente, sacar algo positivo de Alcoy será también importante para huir de otro récord negativo que no se veía a orillas del Guadalquivir desde hacía ya varios años. Así es, la primera derrota del curso se frenó con el triunfo ante el Murcia, mientras que posteriormente han llegado dos nuevas casa ante el San Fernando y el Linares.

Por tanto, en caso de ceder en la cancha del Alcoyano, el Córdoba CF sumaría un registro de tres derrotas consecutivas, algo que no le ocurría desde la temporada 2018-19, entonces aún en Segunda División. Aquel año, que culminó con el trágico descenso a Segunda B, los blanquiverdes tuvieron un balance negativo de esa índole hasta en dos ocasiones, siendo la última entre finales de enero y principios de febrero del 2019, cuando los califas cedieron de forma seguida con Numancia, Alcorcón y Albacete.

En años posteriores, pese a contar también con resultados tanto positivos como negativos, no hubo más un intervalo de acumular tres encuentros seguidos en blanco, pues casi siempre se interrumpió o con una victoria o con un empate. Eso sí, hay que puntualizar que el pasado año sí que se pudo producir una situación de tres derrotas seguidas, ya que el Córdoba cayó con el Pontevedra y el Linares a principios de abril. La misma se pudo confirmar una semana antes en el duelo con el Racing de Ferrol, aunque hay que recordar que el mismo acabó aplazado por el trágico suceso vivido con Gudelj. Por tanto, dicho duelo, que finalizó con otra derrota cordobesa, se reanudó ya en el mes de mayo, por lo que por medio llegaron empates con Alcorcón y Deportivo de la Coruña, poniendo fin a esa dinámica. Ahora podría caer de nuevo. Por tanto, los de Ania, obligados a reaccionar.