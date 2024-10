El Córdoba CF se hace grande en El Arcángel: una fortaleza inédita desde 2015

El Córdoba CF sigue a un ritmo intratable en casa. Jugando ante su público, hasta la fecha, no hay quien pueda con los cordobesistas, que siguen incrementando en positivo su dinámica como locales, al tiempo que la racha lejos de Córdoba no se reconduce, sin duda alguna, la asignatura pendiente de los de Iván Ania para dar ese paso definitivo en la clasificación. Sea como sea, lo cierto es que los blanquiverdes se han consolidado ya como uno de los mejores clubes de LaLiga Hypermotion cuando juegan ante su gente, después del sólido triunfo de este sábado frente al CD Eldense, al que dominaron los califas de principio a fin, en juego y ocasiones, aunque el resultado no se materializó hasta el 2-0 definitivo en el tiempo de descuento. Con todo, tres puntos de oro para seguir soñando con cotas más ambiciosas en la categoría.

Y es que los números son claros: después de doce jornadas de liga, solo un equipo ha sumado más en su estadio que el Córdoba CF. Así es, puesto que el balance de los cordobeses es de cuatro victorias y dos empates, para un total de 14 puntos. Invicto y a un ritmo de ascenso directo, ya que el único que le supera en esa faceta es el Mirandés, actualmente segundo clasificado en la tabla y que ha cosechado hasta 16 puntos en Anduva, aunque en siete encuentros disputados hasta la fecha (uno más que los de Ania), por lo que están con cinco triunfos, un empate y una derrota. Con el mismo botín que los califas se posiciona el Elche. Por detrás, se le acercan Real Sporting o Eibar, ambos con 13, así como el Real Oviedo con 12. El Racing de Santander, líder en solitario, acumula 11 puntos, los mismos que Levante.

Igualmente, al cierre de la duodécima jornada de liga, el Córdoba CF también se posiciona como uno de los dos únicos equipos en toda la categoría de plata que todavía no saben lo que es perder en su propio estadio, manteniendo a cero el casillero de derrotas en ese sentido, estadística en la que también sobresale el Levante UD.

En definitiva, una dinámica sobresaliente y de récord para el propio club. Y es que los cuatro triunfos mencionados han llegado de manera consecutiva en las últimas cuatro jornadas en El Arcángel. En efecto, después de empatar con Burgos CF y Málaga CF, el conjunto cordobesista ha superado al calor de su hogar a Deportivo de La Coruña, Racing de Ferrol, FC Cartagena y CD Eldense. Una racha que no igualaba el Córdoba CF en Segunda División desde hacía casi una década. Así es, ya que la última vez que venció en la categoría de plata de manera seguida hasta cuatro veces en su estadio, se produjo en la temporada 2015-16, justo el año siguiente al descenso de Primera División y en el que el conjunto califa llegó a disputar nuevamente el play off de ascenso.

Aquel curso, el equipo dirigido por José Luis Oltra obtuvo una racha similar, además, coincidiendo con el mismo periodo, ya que entre las jornadas 6 y 11, los cordobesistas derrotaron en su estadio a la Ponferradina, Bilbao Athletic, Numancia y Nástic de Tarragona. Bien es cierto que el Córdoba CF sí ha ganado cuatro choques seguidos recientemente tanto en Segunda RFEF como en Primera RFEF, aunque en la división de plata, esa dinámica no se había vuelto a repetir hasta esta campaña 2024-25. Ni en el tramo final de la recordada 2017-18, pues en plena batalla por la permanencia se perdió en El Arcángel con el Huesca, al tiempo que en la 2016-17 se quedó cerca al ganar a Reus, Oviedo y Girona de manera consecutiva en las últimas jornadas de liga como local.