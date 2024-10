El Córdoba CF no falla en El Arcángel y vence al CD Eldense

La vida está llena de dificultades y ahí entra la persona de manera individual para saber cómo afrontarlos. De manera más específica, el deporte no sale siempre com uno quiere, sobre todo en cuanto a los resultados de refiere, porque no todo es ganar y a veces las derrotas traen consigo otros aspectos negativos que debes aprender de ello, cosa que tenía que hacer un Córdoba CF que se enfrentaba al CD Eldense para olvidar el duelo en territorio cántabro y conseguir la cuarta victoria consecutiva en El Arcángel, como así fue tras una frenética contienda.

Un encuentro que dado lo ocurrido ante el Racing de Santander en El Sardinero no comenzó con el mismo frenetismo que siempre en El Arcángel. El Córdoba CF no quería cometer errores y a partir de ahí crecer con la posesión, sin despertar a un CD Eldense que tampoco tenía la necesidad de ir con todo a por el primer tanto del duelo. Además, todo ello se incrementó después de que el técnico Iván Ania decidieran que era óptimo cambiar a cinco futbolistas tras la derrota del pasado miércoles, por lo que el ritmo no era el mismo. Aun así, los blanquiverdes lograron lo que querían desde un momento inicial: controlar el partido desde el esférico y el cuadro valenciano dio un paso atrás, esperando a alguna transición rápida para salir al contragolpe, cosa que no ocurrió.

Aun así, las ocasiones tenían que legar antes o temprano, aunque es cierto que tampoco brillaban por su grado de peligrosidad, sobre todo las primeras. El Córdoba CF comenzó a tener presencia en área contraria justo cuando Isma Ruiz y Théo Zidane lograron obtener el esférico en tres cuartos de campo. De ahí, la profundidad por banda gracias a las internadas de Ander Yoldi y Carracedo eran más sencillas, por lo que los centros empezaron a ser la tónica habitual. De hecho, Martínez logró cabecear un centro, pero sin mayores problemas para Mackay. Esta tendencias se acrecentó con el paso de los minutos y los intentos comenzaron a ser protagonizados por Théo Zidane e Isma Ruiz, evitados todos ellos por el guardametas visitantes.

En cambio, el CD Eldense no tenía apenas potencial ofensivo que ofrecer, aunque eso no significaba que no tuviera acciones peligrosas. De hecho y por un lado, Simo remató desviado un centro al corazón del área de Sergio Ortuño, mientras que, por el otro, Quintana no pudo marcar a placer al segundo palo después de que Lapeña despejase en última instancia. Es por ello que estos avisos hicieron que el Córdoba CF no quisiese arriesgar en demasía, pero, finalmente, encontró el premio del gol. Una gran recuperación de Carlos Isaac le permitió tener campo por delante para filtrar un pase preciso a un Antonio Casas que no desaprovechó la salida de Mackay para adelantar a los suyos en El Arcángel.

Un gol muy protestado por un CD Eldense que creyó que era clara una falta en la recuperación de Carlos Isaac a Youness, aunque el colegiado aragonés dio validez al tanto justo antes de mandar a ambas escuadras al túnel de vestuarios. No estaba siendo el partido más brillantes del Córdoba CF en El Arcángel, pero sí que le estaba saliendo su plan a la perfección. Tanto fue así que el cuadro valenciano debía cambiar su estrategia al descanso porque ahora tenía que arriesgar si quería puntuar al menos en su visita a la capital califal.

En la reanudación, el Córdoba CF mantuvo la calma, ya que sabía que tenía que mantener su filosofía en los primeros minutos de la segunda parte, donde se preveía que el CD Eldense saldría con una marcha más para tratar de igualar el marcador lo antes posible. Aun así, los acercamientos tenían nombre y apellidos y esos eran los del cuadro blanquiverde. En el inicio, Antonio Casas volvió a probar a un guardameta visitante que tuvo que emplearse a fondo para evitar el segundo del delantero rambleño. En cambio, los de Dani Ponz también tuvieron las suyas, incluido un disparo de Simo que atrapó Carlos Marín.

Sin embargo, el paso de los minutos hacía que los nervios aumentase, no solo en el césped sino que también en la grada, por lo que cada jugada estaba siendo examinada con lupa, sobre todo a la hora de cometer riesgos o no. Es por ello que el Córdoba CF decidió comenzar a jugar más en largo y el CD Eldense mantuvo más segundos el esférico en sus notas, por lo que los acercamientos visitantes cada vez era más asiduos.Tanto fue así que Lapeña tuvo que salvar en última instancia un centro que iba dirigido a un Iván Chapela que ya se relamía en el punto de penalti.

La ansiedad estaba ahí y los puntos eran importantísimos. Seguir sumando cómo local era imprescindible, más aún visto lo visto cómo visitante, por lo que el Córdoba CF apretó en los últimos minutos, teniendo al alcance de su mano amarrar el partido antes de tiempo por Medio de dos internadas protagonizadas por Carracedo y Kuki Zalazar que finalmente quedaron en nada. Por su parte, el CD Eldense lo quería con más corazón que cabeza y no había sensación de que ese triunfo se escapase de El Arcángel, como así fue, aunque con ayuda, ya que Carracedo logró transformar el segundo desde el punto de penaltis. Por tanto, los de Iván Ania volvieron a reencontrarse con el triunfo, suman su cuarto consecutivo en su feudos y aventajan aún más al descenso.