Guía para organizar la agenda en el otoño cultural cordobés

La cultura es para el otoño en Córdoba. La ciudad cuyo patrimonio es capaz de engullir cualquier otra iniciativa, lleva años trabajando en la marca otoño cultural, una especie de glosario indefinido de eventos que llenan de actividades y vida creativa la ciudad, con dos claros protagonistas (Cosmopoética y Flora), pero con un importante elenco de actividades secundarias que no conviene menospreciar.

Lejos del Mayo Festivo, que arranca oficiosamente en abril y que es una fecha netamente turística, monopolizada por eventos en los que los conciertos, el arte o la creación están supeditados a la tradición floral y festiva, lejos también del verano, que ofrece dos de los eventos culturales más potentes de la programación cordobesa (La Noche Blanca del Flamenco y el Festival de la Guitarra), el otoño cultural cordobés es una concatenación de estímulos creativos. Algunos llevan décadas, otros se han sumado en los últimos años, revalidando la idea de que Córdoba puede ofrecer mucho más que patrimonio.

Cosmopoética, el festival de los poetas del mundo en Córdoba, es el principal reclamo del otoño cultural. La cita, que arrancó el pasado viernes, ha cumplido 19 ediciones y vivió una revitalización importante cuando se movió de la primavera a los últimos meses del año. Hoy, parece que siempre fue así, que los versos siempre inundaron las calles de Córdoba mientras las hojas comenzaban a caer de los árboles.

El otro buque insignia es más reciente pero está igual de asentado. Flora, el festival internacional de arte floral, cumple cinco años. La propuesta de Hoteles Zizai y el Ayuntamiento de Córdoba se celebra del 17 al 27 de octubre aumentando el programa de actividades paralelas.

Más allá de estos dos eventos protagónicos. El otoño cultural cordobés está plagado de propuestas que merecen la atención. Algunas acaban de terminar, como la cuarta edición del festival Momentos Alhambra-Medina Sonora, que se ha celebrado este fin de semana con un gran éxito de público, la Semana del Cine de Córdoba, el Otoño Sefardí o las Noches Eclécticas de Viana.

Otras, están en curso, como el Festival Internacional de Piano Guadalquivir (del 30 de septiembre al 8 de octubre) y el primer Festival de Teatro Musical Español, Festeme’22, (que se extenderá hasta el 7 de octubre), la Semana Cultural Gala (que se prolongará hasta el 9 de octubre).

Y un buen puñado de propuestas están ya en preparación. ¿Qué queda por delante? Vamos a ello:

Una de las citas más veteranas es el Festival de Piano Rafael Orozco, que acaba de anunciar la presencia en Córdoba el 7 de noviembre, de uno de los grandes intérpretes del panorama pianístico internacional: el ruso Grigory Sokolov. Por su parte, el Qurtuba jazz se celebrará entre el 13 y el 20 de octubre, mientras que también en octubre se celebrará el Festival de la Creación joven Eutopía, que aún no ha anunciado su programación.

Por su parte, El 29 de octubre arrancará la primera edición del festival de arte Wadi, cuyo contenido aún es un misterio. Seguramente coincidirá con las actuaciones programadas con motivo del Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se celebra entre el 8 y el 23 de noviembre. En ese mes también hay prevista una nueva edición de Electronic Lunch, el evento de música electrónica y tecnología que se celebra en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), cuyo gestor, la TBA21, ha comenzado a programar actividades para los próximos meses.

Además, en noviembre arrancará la exposición Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Entre Constantino y Justiniano, la gran apuesta cultural del Ayuntamiento de Córdoba durante el presente mandato, que se prolongará hasta la primavera de 2023.

Son algunas, no todas, de las propuestas que habrá en los próximos dos meses, en los que, tras el parón de la pandemia, la ciudad recuperará el brillo de su otoño cultural cordobés.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!