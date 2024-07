Un Córdoba CF sin pegada recoge buenas sensaciones de Sanlúcar

Un triangular que más allá de lo que pueda dictar los resultados, deja claro que el Córdoba CF seguirá con la misma filosofía que le ha permitido estar presente esta temporada en Segunda División. Y es que la pretemporada de la entidad blanquiverde está entrando en el ecuador, con el primer duelo de la pretemporada en formato triangular disputado en Sanlúcar de Barrameda. El Trofeo Gastronómico de Sanlúcar medía a los califas ante el Cádiz CF y el Atlético Sanluqueño en El Palmar en busca de asentar las buenas sensaciones y es por ello que Ania planteó un once de garantías y con muchas caras conocidas.

Por el orden de los encuentros, primeramente el Atlético Sanluqueño venció al Cádiz CF tanto en los 45 minutos del periodo como en la tanda de penaltis, por lo que el conjunto anfitrión tenía muy encaminada la victoria final, aunque ahora le tocaba demostrar al Córdoba CF. Es por ello que la entidad blanquiverde quiso ser protagonista desde el primer minuto y planteó un partido con una filosofía muy parecida a la vista en Primera RFEF: crecer desde la posesión del balón y crear superioridad a través de superar las líneas rivales. Gracias a esto, el cuadro cadista se sintió muy incómodo en los primeros compases y eso provocó que Antonio Casas disfrutase de la primera del partido por medio de un cabezazo que se marchó desviado.

En cambio, el Cádiz CF sabía que tenía que agradar tanto por la derrota en el duelo inicial como porque ya había desplegado también un once más titular contra un rival de su misma categoría. Debido a esto, el cuadro cadista dio un paso al frente cuando más lo necesitaba y ya comenzó a carburar de tal modo que Chris Ramos estuvo cerca de hacer el primero con un cabezazo que se marchó desviado. Aun así, no paraba de insistir el ataque amarillo e incluso el mismo Ramos no pudo rematar tras un agarrón de Carlos Albarrán dentro del área que reclamó penalti el cuadro dirigido por Paco López.

Aun así y a pesar de los intentos de unos u otros, el partido se marchó a la tanda de penaltis con un empate en el marcador justo por cómo habían transcurrido los 45 minutos. Ahora tocaba dirimir qué equipo conseguía la victoria desde los once metros, que sirve, sobre todo, para desempatar en el global si existiese igualdad entre unos equipos y otros. Ahí estuvo más acertado el Cádiz CF que aprovechó el fallo de Álex Sala para llevarse el primer y único triunfo de la tarde en Sanlúcar de Barrameda.

En cambio, la jornada futbolística no había terminado. Un once más humilde del Córdoba CF se enfrentaba al Atlético Sanluqueño en busca de mantener las buenas sensaciones generadas durante gran parte del primer periodo ante el Cádiz CF. Aun así, el rendimiento no iba a ser del todo realista, sobre todo por los jugadores del filial que había sobre el césped de El Palmar, pero el ritmo era muy superior al conjunto anfitrión, con un Kuki Zalazar muy activo y que trataba de buscar todo el tiempo a un Obolskii que no estuvo del todo acertado con el balón en los pies.

Por su parte, el Atlético Sanluqueño intentaba deshacerse de esa pegajosa presión de un conjunto blanquiverde -hoy de morado, ojo- que sí que estaba dominando todas las facetas del juego, aunque sin llegar con demasiado peligro al área local. En cambio, Kuki Zalazar se mantenía como el gran protagonista en el ataque califal y lo intentó con sendos disparos que llegó a las manos del meta sanluqueño sin ningún tipo de peligro.

Sin embargo y como era de esperar, el principal problema del Córdoba CF vuelve a ser el mismo que en las últimas pretemporadas y que deberá paliar conforme los amistosos sigan disputándose. La pegada de la entidad blanquiverde es deficiente y así se mostró en este duelo, donde los chicos dirigidos por Iván Ania no consiguieron perforar la portería de un Atlético Sanluqueño que logró empatar la contienda, llevándose así el Trofeo Gastronómico de Sanlúcar después de vencer también al Cádiz CF. Aun así, las buenas sensaciones a pesar de todo sí que están presentes y deberán mantenerse antes del debut liguero en Miranda del Ebro.