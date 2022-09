Flora llega a su quinta edición con una metamorfosis para proyectar Córdoba hacia el mundo

El Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora, cumplirá su quinta edición este otoño de 2022, cuando abrirá de nuevo al público cinco patios con instalaciones de artistas florales contemporáneos en el mes de octubre. Esa segunda primavera de los patios con el arte floral como protagonista se celebrará del 17 al 27 delpróximo mes y tendrá como lema 'La metamorfosis'.

En un calendario que se distribuye entre el montaje de las instalaciones y las actividades paralelas del 17 al 20 de octubre, la exhibición y apertura de los patios del 21 al 26 y la guerrilla floral final el 27 de octubre, Flora volverá a ser un festival de referencia internacional del arte floral contemporáneo, ligando la tradición Patrimonio de la Humanidad de los Patios de Córdoba con la innovación en el arte.

Después de dedicar la edición del año pasado a la fuerza de la naturaleza que mostró el camino para superar lo que supuso la pandemia, en esta quinta edición Flora buscará su particular metamorfosis para transformar el futuro y construir nuevos caminos, teniendo en cuenta el cuidado y el respeto por la naturaleza, en un mundo que se replantea su relación con la el medio ambiente como una necesidad y donde el arte floral no es ajeno.

En esta edición, cinco artistas internacionales y nacionales pondrán en pie sus instalaciones florales en cinco patios. Cordero Atelier (España), el nombre artístico de Sara Uriarte, farmacéutica de formación, llega con una trayectoria artística donde firmas de moda como Hermes piden su colaboración. Estará en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, que llenará con su creación.

Emma Weaver (Reino Unido), viene del mundo de las Bellas Artes, de la Central San Martin, una de las escuelas de arte más importante del mundo. Con una visión muy artística, se define en un lugar entre el Barroco y el punk. Se podrá ver su creación en el Patio del Reloj de la Diputación.

Kokon (María Eugenia de Diego) (España) ha sido la ganadora de la convocatoria para artistas noveles Patio Talento. Su trayectoria artística ha creacido de la mano de Flora, ya estuvo como asistente artística, participó en una performance en la pasada edición y ahora se ha ganado el estar como artista que intervendrá en el Palacio de Orive.

Maurice Harris (EEUU). Es una estrella en televisión en su país, donde conduce dos programas sobre flores, con mucho carisma y presencia, sin cortapisas en su creación, apostando por una fiesta del color y su compromiso LGTBI y con la comunidad afroamericana. Trabajará en el Museo Arqueológico.

Yuji Kobayashi (Japón), uno de los artistas más importantes en los cinco años de Flora, instalará su creación inspirada en el agua en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral. Es el más veterano de los artistas y, defendiendo que la naturaleza tiende a la línea curva, él trabaja con la línea recta y una geometría muy radical.

Además, fuera de concurso se expondrá una sexta instalación en el C3A, a cargo de Federico Guzmán, una creación titulada 'Reloj estacional', en la que trabajará con flores que a lo largo del día y el año cambia su forma.

Los artistas que realicen las instalaciones dentro de concurso en los cinco patios podrán obtener un primer premio de 25.000 euros y un segundo premio de 10.000.

Junto a las instalaciones de los artistas, Flora se nutre de un completo programa con 62 actividades paralelas, con un programa novedoso: Flora OFF con distintas intervenciones, con entidades y firmas como Universidad Loyola, Ostin Macho, Martina Cakes, Espacio Presencia, Coral Real Peña El Limón, CEAR, Botánico Ekobistró.

Seguirán una edición más los Encuentros Flora, con varios de los artistas florales: Maurice Harris hará un baño de sonido, meditación a través de cuencos tibetanos y relax en Hamman Al Andalus. Kokon, junto a Laura Índigo, creará un espectáculo de danza en movimiento inspirado en la creación de la instalación, durante el montaje.Y Yuji Kobayashi ha creado un concierto mano a mano con el pianista cordobés Andrés Cosano, en la iglesia de la Magdalena, con múltiples guiño a la flora y un piano intervenido como una pequeña instalación floral.

También habrá un encuentro con todos los artistas, masterclass, el bailarín Carvento interpretará una pieza inspirada en la caña de regar las macetas de los piezas en el centro Pepe Espaliú. La Filmoteca participará con un ciclo de cuatro películas con visiones diferentes del mundo de la naturaleza.

Con Santiago Beruete y Ángel Lora tendrá lugar ‘Cuando el río suena’ para contar la historia del Guadalquivir, en el Centro Social Rey Heredia. Habrá visitas guiadas y la Escuela Flora con floristas de Córdoba en el Espacio Sociocultural Luciana Centeno, además de una exposición de maquetas botánicas de principios del siglo XX en el Museo Arqueológico.

La Guerrilla Floral será el epílogo de esta quinta edición, con el desmontaje de las instalaciones y la creación de otras nuevas de manera efímera, dirigido por Flor Motion, con personas en riesgo de exclusión.

El Ayuntamiento de Córdoba ha asegurado la continuidad y consolidación del festival Internacional de las Flores en la ciudad, con un acuerdo entre la organización y el Consistorio como principal patrocinador, con un presupuesto de 480.000 euros para las ediciones de 2022 y 2023. El alcalde, José María Bellido, ha destacado que “Flora ya es parte de Córdoba y es el centro de este otoño cultural y turístico”, y se ha felicitado por la consecución de un festival “rotundo” que proyecta Córdoba fuera de nuestras fronteras.

En esa misma línea, la directora del Festival Flora, María Van Den Eynde, ha avanzado que la línea de trabajo es “consolidar la implicación de las instituciones que apoyan Flora -más de 100 entidades- y buscar nuevos apoyos para que el festival pueda crecer sobre todo en proyección de Córdoba hacia el mundo”.

“Flora hace marca de ciudad de manera singular porque es un proyecto único en el mundo y bien saben los cordobeses que eso no tiene precio”, ha afirmado, para explicar que “todo este esfuerzo financiero y de trabajo, se traduce en que hoy Flora es un proyecto único”.

En su pasada edición de 2021, Flora registró 200.000 visitas en seis días de exhibición y espera llegar a esa cifra en este año 2022, en el que ronda un presupuesto algo superior a los 462.000 euros del año pasado, según ha explicado la organización. El Ayuntamiento asegura la celebración de las ediciones de 2022 y 2023 del Festival Internacional de las Flores con un patrocinio de 480.000 euros.

