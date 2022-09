El Festival de Teatro Musical Español arranca su primera edición en Córdoba

El primer Festival de Teatro Musical Español, Festeme’22, arranca este martes en Córdoba con el inicio de su programa formativo, que se extenderá hasta el 7 de octubre y en cuyo profesorado figuran algunos de los más destacados profesionales del género, como el dramaturgo español Antonio Jesús González, la profesora de danza mexicana Jéssica Flores o el compositor norteamericano Jeffrey Dennis Smith. Los talleres significarán el arranque de dos semanas intensas dedicadas al teatro musical, una cita cultural pionera que también ofrecerá, entre el 13 y el 16 de octubre y dentro de su sección oficial, ocho funciones teatrales de compañías de todo el país, elegidas entre las 150 que se presentaron al proceso de selección y que se escenificarán en el Teatro Duque de Rivas de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y en el Teatro Avanti.

Festeme está organizado por la Plataforma Española de las Artes del Espectáculo bajo la dirección artística del actor cordobés Vicente Carlos Luque, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en Londres pero que ha decidido impulsar este proyecto en su ciudad natal. El festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajasol, Mercado Victoria, Hammam Al-Andalus y Café Málaga, entre otros, además de colaboraciones con la Universidad de Córdoba, la ESAD y el Teatro Avanti. Las entradas para los espectáculos, al igual que la inscripción para los talleres, se pueden tramitar a través de la página web del festival (https://www.festeme.com/).

Los cursos formativos comenzarán con la presencia en Córdoba del profesor, actor y dramaturgo Antonio Jesús González, autor de musicales como “Quijote, el sueño de un comediante” y traductor y adaptador de grandes clásicos del género como “West Side Story”, “Cabaret” o “Nine”. González impartirá durante martes y miércoles el curso “Taller de escritura en el género teatral-musical”, en el que se analizarán las singularidades de los libretos y su estructura, entre otras cuestiones. Al final de la semana, el sábado, el ciclo continuará con el taller de baile “Broadway Jazz”, que imparte el actor y bailarín Roberto Facchin, integrante del elenco de “A Chorus Line” con Antonio Banderas y que ha sido recientemente seleccionado para el reparto del nuevo tour del clásico “Cats” en Estados Unidos. Facchin abordará en su curso los estilos de jazz que son más habituales en los grandes musicales norteamericanos. La semana concluirá el domingo 2 con otra sesión formativa dedicada al claqué, que impartirá la profesora mexicana Jéssica Flores, que acumula más de 20 años de experiencia en la docencia en Estados Unidos, México o España y que ha formado parte del equipo de célebres musicales como “Billy Elliot”.

El 3 de octubre el festival continuará con un taller de composición en el teatro musical, que dirigirá el prestigioso músico norteamericano Jeffrey Dennis Smith. Formado en el American Lyric Theatre y en la Tisch de Nueva York, autor de óperas y musicales, su curso irá destinado a compositores y letristas que quieran conocer la singularidad del teatro musical. El ciclo formativo concluirá, por último, el 4 de octubre en la ESAD con el taller “Interpreta tu canción: de Broadway a la audición”, una ‘masterclass’ práctica que coordinan la actriz María Ortiz y el pianista y adaptador Leandro Martínez, ambos con larga experiencia profesional en musicales y profesores de la ESAEM en Málaga y la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, respectivamente.

Con estos talleres, el festival cumplirá uno de sus objetivos fundamentales, ya que no sólo pretende visibilizar al género y difundir propuestas novedosas y de calidad de compañías españolas, sino también fomentar la investigación y el conocimiento en torno al mismo, siempre con el objetivo de impulsar un teatro musical original y propio. Según explica el director de Festeme’22, Vicente Carlos Luque, “el festival aspira a convertirse en plataforma de investigación y encuentro de artistas, así como en un dispositivo de gestación creativa y producción emprendedora de este género multidisciplinar lleno de posibilidades y que impulsa el concepto de obra de arte total”.

Una vez concluyan los ciclos formativos dará comienzo la sección oficial del festival, que arrancará el jueves 13 de octubre a las 19:30 en el Teatro Duque de Rivas con la obra “Burlas de amor de Doña Barroco”, inspirada en textos clásicos de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Esa misma noche a partir de las 21:30 se podrá disfrutar de “Aletheia” de Las Poderío y al día siguiente el festival continuará con otras dos propuestas escénicas: “Taller de corazones”, de Espiral Mágica, y “Solitarias de estreno”, de Katmandú Producciones. El sábado llegará el turno de “Orejas de mariposa”, también de Espiral Mágica, y “Allá bajo la raíces” de la compañía Maldita Eva. La clausura tendrá lugar el domingo con la propuesta infantil “Piratas, el secreto del árbol”, de Elcoshow, Testime Teatre y Artea Espai, y con el musical flamenco “Domingos de vermut y potaje”, creado por Maui de Utrera y Ángel Rojas. La programación completa, las sinopsis y las fichas técnicas de todos los espectáculos se pueden consultar en la web del festival. También se puede seguir la actualidad de FESTEME‘22 a través de sus perfiles en las redes sociales.

