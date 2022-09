Más años, más usos y más presupuesto: las alegaciones del Córdoba al pliego del Arcángel

El lunes, el consejero delegado del Córdoba Club de Fútbol, Javier González Calvo, entregó en el Registro Municipal del Ayuntamiento de Córdoba una alegación de 18 folios al pliego para el concurso público de cesión del Estadio Municipal El Arcángel.

El documento, adelantado por ABC Córdoba, alega contra el pliego en tres conceptos clave: que la cesión no sea por 40 sino por 75 años, que se permitan más usos en el estadio aparte de los deportivos y que el presupuesto estimado para la reforma de la Tribuna del estadio se incremente, y pase de los 12 millones de euros a los 16 que ahora calcula el Córdoba con una actualización de los precios de mercado.

El Ayuntamiento, por su parte, ha agradecido las alegaciones. El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, aseguró este miércoles que eran “muy rigurosas”, pero insistió en que serán “los técnicos” los que las resuelvan. Con la ley en la mano, el poder político tiene poco margen de maniobra en el asunto.

El Córdoba entiende que la explotación del estadio le puede ser rentable siempre y cuando se permitan más usos que el deportivo, se le deje construir el hotel de Preferencia, se le cedan más partes del recinto municipal y se amplíe el plazo de cesión de 40 a 75 años. En Córdoba hay espacios públicos cedidos con ese margen de tiempo, como fue el caso de la antigua estación de Córdoba, actual sede de la RTVA y de la Asociación de la Prensa.

Aparte, reclama que hay que volver a calcular el coste de la obra de Tribuna. Eso redundaría en un canon a pagar inferior. También se pide que se amplíe el plazo previsto para la obra, ya que se calculaba en un año y medio pero el Córdoba entiende que no podrá ejecutarla en menos de dos años. Incluso que se den más años para iniciar los trabajos de reforma. El pliego actual prevé seis años de carencia a pagar el canon, pero que en ese tiempo se tiene que tener terminada la obra.

Ahora, los técnicos del Ayuntamiento evaluarán las alegaciones y las resolverán. Así, podrán desestimarlas, estimarlas parcialmente o en su totalidad. Ese trámite posterior no tiene un plazo definido, pero no se espera que sea inferior a otro mes más. Es decir, el concurso público para la cesión de El Arcángel no entrará en vigor antes de octubre. Entonces volvería a contar un nuevo plazo, el del concurso en sí, con el objetivo de que el concurso se resuelva lo antes posible y la posibilidad de que el mismo pudiera estar adjudicado a finales de año o principios del 2023.