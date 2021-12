La voz del deporte cordobés (I)

La Nochevieja marca un nuevo fin, que también es comienzo. El 2021 se despide con la incertidumbre generada en las últimas semanas a raíz del aumento de casos de la Covid-19, y arranca un 2022 más esperanzador si cabe. En el ámbito deportivo, lo cierto es que la normalidad se ha recuperado en su mayor medida, manteniendo, como es lógico, las medidas de seguridad y demás protocolos ocasionados por una pandemia que aún perdura. Eso sí, a diferencia del 2020, la mayoría de deportistas pudieron al fin recuperar esa nueva normalidad en lo que a cada una de sus disciplinas se refiere. Tanto en materia de entrenamientos como de competiciones, por lo que los éxitos han vuelto a bañar, en no pocos casos, las vitrinas de muchos clubes y deportistas a título individual. Eso sí, muchas veces, lo que más reluce no es el éxito de un metal o de una Copa, sino la satisfacción del deber cumplido tras muchos días y horas de trabajo en la sombra.

Es por ello que CORDÓPOLIS decidió mantener su apuesta en dar voz a aquellos protagonistas que dan sentido al deporte en Córdoba y provincia. Adaptados plenamente a un nueva normalidad, Jesús Ventura mantiene su visión de dar su firma en el 'Cara a cara', tratando de dar a conocer el punto de vista más personal y humano del deportista. Algo similar, pero en el terreno exclusivamente femenino, a lo que se hace con 'Ateneas', y en este caso es Alejandro Jiménez el que ha tomado el testigo. Por último, la tercera arista de este triángulo vuelve a ser 'En la base', donde Cristian López sigue desgranando a los componentes más destacados en materia de formación.

En la base, por Cristian López

Es innegable que la subsistencia en el tiempo de un club deportivo, y más aún de uno humilde y sin un gran peso económico detrás, reside en su cantera. Las categorías inferiores son el foco principal que posibilita que una entidad perdure en el tiempo. También, en la mayoría de los casos, es el sentido lógico de su existencia. El deporte de verdad. El que lleva a la enésima expresión los valores de respeto, constancia, esfuerzo o diversión, pero también disciplina y compromiso. Ingredientes imprescindibles para alcanzar el éxito. Eso sí, también para desarrollar la práctica con plena eficiencia. Los más jóvenes son los campeones del futuro, y es por ello que hay que cuidar las bases con mucho mimo. Eso es lo que vienen haciendo desde hace años, en sus distintas disciplinas, clubes como el Bádminton Córdoba, el Mezquita Rugby Club o Los Remedios, siendo éste último cuna de grandes campeones de Andalucía y de España de taekwondo, tales como la cordobesa Lourdes Navarro.

Club Bádminton Córdoba, pasión entre volantes

Mezquita Rugby Club, placando obstáculos

Club Los Remedios, un combate en familia

Cara a cara, por Jesús Ventura

El lado más humano y personal de las grandes estrellas. Los protagonistas de la élite. Los que triunfan hoy en día, o aquellos que llevan ya muchos años dejando su impronta. Precisamente eso es lo que se intenta dar a conocer en esta serie de entrevistas. Conversaciones con los referentes, aquellos que los jóvenes admiran cuando saltan a la pista. Historias de superación, de sacrificio, de lucha. De muchos años de entrega con el fin de disfrutar de una pasión desmedida. Frente a frente. Sin tapujos. De eso y muchos más han hablado protagonistas como Miguelín, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala español y fichaje estrella del actual Córdoba Patrimonio de la Humanidad; De las Cuevas, experiencia en el fútbol de élite al servicio del Córdoba, que desde abajo quiere renacer y el alicantino es uno de sus grandes activos; o Rafa Vargas, un técnico que busca volver a poner a Córdoba en el mapa más destacado del voleibol nacional.

Miguelín: “El fútbol sala ya no es solo talento”

De las Cuevas: “El fútbol se ha vuelto muy exigente”

Rafa Vargas: “Mi sueño es volver a entrenar en Superliga”

Ateneas, por Alejandro Jiménez

La igualdad es otra lucha que, también en el deporte, va encontrando poco a poco su sitio. No obstante, no deja de ser necesario aún otorgar cierto impulso para alcanzar el equilibrio de fuerzas definitivo. En este caso la intención es no hacer siquiera diferenciación entre los protagonistas masculinos y las femeninas, que son, estas últimas, las que están ante el foco en esta ocasión. Deportistas como Marta Martínez, canterana del Adeba y que hoy en día vive el sueño de la Liga Femenina 2 como capitana del Milar Córdoba BF; María Uceda, jugadora histórica del Deportivo Córdoba que ha vuelto años después para devolver al cuadro cajista a la máxima categoría; o Raquel Hernández, historia viva del atletismo popular cordobés y que aguarda aún muchos retos ambiciosos en busca de hacer kilómetros.

Marta Martínez: “El baloncesto me ha devuelto el sueño de mi vida”

María Uceda: “El año del ascenso fue el mejor de mi vida”

Raquel Hernández: "El secreto está en disfrutar cada carrera"