Carracedo, la Copa de campeón y “un debut soñado en El Arcángel”

Parece que han cambiado pocas cosas en El Arcángel en las últimas fechas, y eso, teniendo en cuenta el rendimiento reciente, es una magnífica señal. Una historia de satisfacción plena que este sábado sumó un episodio más que no hizo otra cosa que volver a dibujar una sonrisa en el rostro de los aficionados blanquiverdes, pues el curso 2022-23 ha comenzando tal y como terminó el anterior, con el Córdoba CF ganando y alzándose como primer líder del grupo en la Primera RFEF. El estreno deseado y que se condimentó con un momento muy especial, ya que, en los prolegómenos del encuentro, Javi Flores mostró la copa de campeón de Segunda RFEF a la grada. Magnífica puesta en escena.

Eso sí, desde primera hora se palpó que lo que estaba por venir iba a ser un pelín diferente a lo del pasado año, ya que el nivel de la competición ha subido notablemente. De hecho, a los de Germán Crespo, pese al resultado final, les costó más de lo habitual hacerse dueños y señores de la situación, pero el talento que atesoran los cordobesistas es inabarcable y, finalmente, la contienda desembocó en una goleada que deparó el delirio de la grada califa.

Ahí, el encargado de abrir la cuenta goleadora del Córdoba en esta nueva campaña fue Christian Carracedo, uno de los fichajes estivales que mejor sensación han causado durante la pretemporada. Y ese idilio se replicó también en el primer choque oficial, el cual, en sus propias palabras, supuso “un debut soñado en El Arcángel”, ya que al gol se une también una asistencia que “en lo individual, me da confianza para seguir con el ritmo que tenemos”.

El extremo catalán reconoció tras el choque que sabían que “iba a ser un partido complicado”, ya que él conoce bien la categoría y sabe “que va a costar”, pero “en la segunda parte, gracias a la situación del gol, el equipo ha cogido confianza y ha desplegado un buen juego. En la segunda parte hemos estado algo mejor gracias a los apuntes del míster”. Asimismo, hizo hincapié en el enorme nivel de la plantilla, pues a los once titulares se suman una lista de cambios que “más que igualarse, a veces mejoran rendimiento que hay en el campo y hay jugadores de la categoría de Antonio Casas, Márquez o Simo, y eso es un gran rédito para la plantilla”.

Sea como sea, a pesar de la euforia, el jugador no pierde la vista del objetivo y los pies del suelo, debido a que no hay duda que los detalles marcarán el devenir de la temporada, y eso se pudo ver con el Unionistas, que con el 2-1 tuvo una acción clara para el empate, aunque la misma se resolvió con una magnífica intervención de Carlos Marín. Por tanto, Carracedo avisa que no deben engañarse pues “habrá momentos complicados y hay que concienciar a todo el mundo. Habrá momentos que tendremos que remar todos en la misma dirección”.