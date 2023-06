Los cordobeses que continuarán con el legado de la librería La República de las Letras

El ambiente durante esta entrevista en la librería cordobesa La República de las Letras está lleno de alegría e ilusión por una nueva etapa en un sueño que venía construyéndose ladrillo a ladrillo. Paco Zamorano y Sonia Casado serán los nuevos dueños de esta icónica librería a partir del 1 de julio, ahora les toca vaciar cajas, llenar estanterías e ir cerrando la agenda.

Ambos aseguran que la noticia del cierre de este céntrico comercio entristeció a muchos, pero en ese momento no cayeron en la cuenta de que podrían evitar eso. “Para nosotros era algo a años vista, pero después nos enteramos que podían traspasarlo. Nos echamos la manta a la cabeza y palante”, recuerda Zamorano, abogado y asesor fiscal desde hace años.

Estos dos cordobeses no vienen solos, les rodean muchos amigos con la misma ilusión y ganas de abrir las puertas en esta nueva etapa de la librería. Ahora ya sin el local dedicado en exclusiva a la literatura infantil. Según explican, dedicarán una de las salas de la librería para crear este espacio para los pequeños interesados por la lectura y traerán cuenta cuentos y otras actividades.

Casado ha pasado por la Feria del Libro de Madrid recientemente y se quedó sorprendida con los jóvenes que se concentraron para el evento. “Muchos decimos que los jóvenes no leen. No leerán literatura clásica, pero leen mucho”, afirma esta profesora de inglés. De ahí viene su intención de crear un club de lectura juvenil, donde puedan charlar y compartir alrededor de este mundo.

En realidad, ambos quieren aprovechar la librería para realizar todo tipo de eventos relacionados con la literatura y otras ramas culturales. “La idea es que mínimo una vez por semana haya un evento”, aunque eso como mínimo. Dedicarán el mes de julio para cerrar esta agenda con vistas a que comience en septiembre. “Esto tiene que ser algo colectivo”, aclara Zamorano.

Zamorano deja caer que ya tiene algo en mente para ese primer gran evento del mes, aunque aún no desvela nada. “Lo anunciaremos todo por redes y por todos lados”. Además, apuntan a que habrá actuaciones de música en acústico, presentaciones de novela, ensayo o ciencia, así como, espacio para el cómic y otras tendencias artísticas.

Los futuros nuevos dueños de esta librería vienen bien acompañados para esta nueva aventura. Su vida ha estado compuesta por pequeños ladrillos que les han llevado hasta el punto actual, cumplir su sueño de regentar una librería. Estos ladrillos comenzaron con la pasión de ambos por la lectura y la cultura, a lo que se sumó ir haciendo amigos por el camino. “Es un rollo ecléctico, porque tenemos muchos amigos que nos están planteando muchas cosas interesantes”, comenta Casado.

“Todo esto nos van a ayudar a llenarlo todos los artistas si hace falta”, bromea Casado señalando a las estanterías vacías que ahora ocupan las salas. “Tenemos muchos contactos de amiguetes que se dedican a algo relacionado con la cultura”, añade Zamorano. Ellos mismos se sienten muy arropados a juzgar por la acogida que tuvo la noticia entre todos estos amigos.

