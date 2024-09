¡Quieto todo el mundo! Hay cine

Un fin de semana de estrenos alejado de los grandes nombres y de los taquillazos (en principio). Pasamos al cine más de autor, donde más vale la imagen por cómo está contada, que por el mero hecho de contarse. De los guiones. De las historias bien contadas. O mejor dicho, de las que vale la pena contar. Si hay un deportista que ha logrado poner el nombre de un deporte hasta la fecha casi desconocido en España, en el prime time nacional, ese es Ilia Topuria, el primer español (aunque nacido en Georgia) campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la competición más prestigiosa del mundo de las artes marciales mixtas.

Topuria: Matador narra la historia de superación de este luchador, desde su Georgia natal en guerra y su llegada a España, hasta catapultarse como el campeón mundial. Puro desenfreno dentro de una jaula, y bajo la dirección de un Giampolo Manfreda que también debuta en este formato.

Y si asfixiante es, sin lugar a dudas, verse encerrado en ese octógono frente a frente con Ilia, no lo es menos la tensión y la angustia, aunque desde un punto de vista cómico y frenético, que se generan entre las paredes por las que transcurre la nueva obra del director cordobés Guillermo Rojas (Una vez más), que da vida a una de esas historias que merecen la pena ver y escuchar. La de unos abogados laboralistas muertos de miedo durante la noche del 23 de febrero de 1981. Todos ellos inspirados en algunos de los que integraban entonces el despacho cordobés de la calle San Felipe.

Como se ha dicho, la trama de Solos en la noche, muy coral y con un reparto integrado, entre otros, por figuras como Pablo Gómez-Pando (La chica invisible), Andrea Carballo (Séptimo) o Alfonso Sánchez (El mundo es nuestro), pone su mirada en este grupo de abogados, significados políticamente, que se esconde en una casa cuando se produce en España el golpe de Estado del 23-F. Sin saber muy bien qué hacer, discutirán entre huir del país, permanecer escondidos a esperar acontecimientos o intentar hacer algo para defender la joven democracia española. “Quieto todo el mundo”. Sin saber qué hacer. Como ellos mismos. Disfruten en el cine.

Y de la comedia política, a un thriller con sello nacional y nuevamente rodeado de una atmósfera que corta el aire. Una casa de campo y una conversación entre un (supuesto) periodista y un afamado escritor de novelas de misterio. Bajo ese punto de partida se envuelve la nueva película de David Marqués, Puntos suspensivos. Un creador con amplia experiencia en clave de comedia, al haber participado, entre otros, en la saga de Campeones, Descarrilados o la reciente Odio el verano.

El reparto lo encabezan Diego Peretti (El robo del siglo), José Coronado (No habrá paz para los malvados) o Cecilia Suárez (La casa de las flores) y la historia transcurre cuando Leo, este exitoso escritor, está en mitad del proceso de escritura de su próximo libro, aislado en un chalet, y recibe la extraña visita de quien dice ser un periodista. Lo inquietante es que Leo firma siempre bajo un pseudónimo y nadie, más allá de su agente, conoce su verdadera identidad. Por tanto, ¿cómo ha conseguido esta persona dar con él? ¿Qué intenciones tiene?

Una historia trepidante cargada de mentiras, tradiciones y muchas amenzadas de muerte. Un duelo sin piedad entre dos personajes a cada cual más misteriorso. Y en el fondo de todo, una joven amante.

Cine dentro del cine. Christophe Honoré (Vivir deprisa, amar despacio) dirige Marcello mio, obra que cuenta el interés de Chiara Mastroianni en dar vida nuevamente a su padre, el afamado actor italiano Marcello Mastroianni, fallecido a mediados de los 90 y con un amplísimo historial cinematográfico a sus espaldas.

De este modo, su progenitora, sometida a una fuerte presión, decide un día devolverle a la vida a través de ella misma. Se hace llamar Marcello, se viste como él y pide que la consideren ahora un actor, no una actriz. La gente que la rodea cree que se trata de una broma pasajera, pero Chiara está decidida a no renunciar a su nueva identidad...

El fin de semana de estrenos también se abre paso con el terror. En este caso, con la ópera primera de Eren Celeboglu y Ari Costa, quienes se sumergen en el género del 'slasher', dando cabida a ciertos mitos clásicos del género, conjugados con la inocencia y la infancia. Puro disfrute de miedo. Un juego a vida o muerte.

Y es que precisamente ese el concepto del propio título de la película, Juega o muere. La cita dispone, además, de un amplio y conocido reparto, donde figuran nombres como los de Keith David (Platoon o Están vivos), Asa Butterfield (El niño con el pijama de rayas o La invención de Hugo) o Natalia Dyer (Stranger Things).

La historia se centra en un grupo de adolescentes del conocido pueblo de Salem, los cuales descubren una daga maldita que libera a un demonio que los fuerza a jugar a versiones crueles y sangrientas de los típicos juegos infantiles: no habrá ganadores, solo supervivientes.

Finalmente, también hay espacio en las salas de cine para la animación. Y no una cualquiera, sino que llega Transformers One, de la mano de Josh Cooley, un reputado director de cine vinculado a la animación, al haber participado en obras como las sagas de Toy Story o Inside Out. Además, el reparto de voces tampoco se queda corto, con la presencia de actores muy conocidos en el universo Marvel como Chris Hemsworth (Thor) o Scarlett Johansson (Viuda negra), además de los míticos Laurence Fishburne (Matrix) y Steve Buscemi (Reservoir Dogs).

Es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.