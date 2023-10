¿Vamos al cine? 'Cordópolis' estrena la cartelera más actualizada de la mano de Mabuse

Gracias a la tecnología de Mabuse, podrás disfrutar de la consulta de la cartelera más cómoda e interactiva. Tanto que hasta podrás comprar tus entradas directamente desde la web. Solo tienes que señalar la película a la que quieres ir y pinchar en la hora elegida. Mabuse desplegará la web oficial en la que podrás elegir hasta la butaca en la que sentarte. Eso sí, siempre que no esté ocupada.

Como en el cine no se ve una película en ninguna otra parte, ¿verdad? Seguro que eres de los que has escuchado esta frase. O te reconoces pronunciándola. Nosotros también lo creemos. En casa se está muy bien, acceder a tu plataforma favorita es muy cómodo pero siempre será imposible alcanzar el placer de sentarte en una butaca, con tus palomitas, tu sonido envolvente y tu pantalla gigante.

