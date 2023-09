La Fiesta del Cine regresa a Córdoba y Lucena

Del 2 al 5 de octubre, las salas de cine de Córdoba capital y las de Lucena acogerán una nueva edición de la Fiesta del Cine, según fuentes de la organización en base a las entidades adheridas a fecha de 19 de septiembre. Esta XXI edición viene con una gran novedad: no será necesario solicitar la acreditación previa en la web, por lo que bastará con ir a las salas y disfrutar de las películas.

Durante estos cuatro días, el precio de cada entrada será de 3,5 euros, aunque la compra por internet o en los cajeros de los cines estará sujeta a las condiciones de cada plataforma, pudiendo llevar suplementos. Además, durante la Fiesta del Cine no puede hacerse uso de tarjetas como el carnet joven o el de la tercera edad. El que sí podrá utilizarse será el Bono Cultural Joven.

En la capital, los tres cines -El Tablero, Axion y Guadalquivir- se han adherido, conformando un total de 35 salas. De la provincia, sólo se han sumado los cines de Artesiete Lucena, que engloba siete salas.

Las entradas para la Fiesta del Cine se podrán adquirir a partir del miércoles 27 de septiembre tanto en las plataformas habituales de venta por internet como en la taquilla de los cines y los cajeros situados en los halls de los cines participantes.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!