Alberto Armas, director de 'Slasher': “En España había un hueco tremendo para este guion”

Un olivar cordobés en pleno agosto es el escenario perfecto para grabar una película de terror. “Esto sí que es una buena matanza de Texas”, bromeó el director de Slasher, Alberto Armas, cuando planteó la grabación de su primer largometraje en los olivares de Montoro, Iznájar y Priego de Córdoba. Ahora mira con incredulidad los premios que ha recibido su película y se prepara para la respuesta del público en su estreno este fin de semana en los cines españoles.

“Los olivares infinitos eran un lugar interesante. Nos permite traer ese slasher sureño al sur de España y hacerlo muy nuestro”, señala el director en esta entrevista con Cordópolis. Esta película recoge todos los elementos de este género de terror, como el asesino de movimientos lentos que no habla o la chica joven que queda viva, pero Armas y su equipo ha añadido algo nuevo. “Cogimos los lugares comunes de este género y los fuimos deconstruyendo y construyendo otra vez para darles nuestra perspectiva. Ese es el punto fuerte”, destaca.

El objetivo de este trabajo reside en explicar por qué este género es como es y sus personajes mantienen las mismas características. “Hay slashers que proponían algo parecido a lo nuestro, pero nuestro punto fuerte es ver este género desde otro lugar”. Eso incluye un tono propio, mezcla de comedia y terror.

La idea original de un joven de 18 años que hereda la máscara del padre les metió “en este berenjenal de la autoproducción”. Aunque afirma que el proceso no ha sido fácil puesto que debían compaginarlo con sus otros trabajos, confiaban en la historia. “Nos parecía que había un hueco tremendo para este guion”, ya que en España este género no es muy común y su protagonista tiene una historia distinta.

Armas, que creó la productora cordobesa CinemaWings junto con Iván Molina, se muestra satisfecho con el trabajo de su equipo. “Sin ellos es imposible. Vieron desde el primer momento que era algo único y especial. Teníamos la oportunidad de dar un golpe en la mesa”, comenta con orgullo. Este trabajo y dedicación han sido premiados con cuatro premios a la mejor película en diferentes festivales nacionales e internacionales.

“Queríamos hacerlo bien para tener la oportunidad de hacer una segunda parte”, algo característico de este género de terror. Para esta secuela, aún habrá que esperar un tiempo, pero asegura que no será “una segunda parte sacada de la manga, sino que está todo pensado”. Puesto que ya tienen escrita la historia de la familia del protagonista, un joven que al cumplir 18 años recibe como regalo una decisión: continuar o no con la tradición asesina de su progenitor.

El director de esta película independiente nacida en Córdoba se prepara en este salto a la gran pantalla, aunque tiene la vista puesta en el futuro con la distribución en plataformas. “Sabíamos que teníamos algo muy bueno y original entre manos”, comentaba en referencia a las sensaciones del equipo al inicio del proyecto.

