'Slasher', la comedia de terror cordobesa, se estrenará en cines de toda España

La película Slasher, primer largometraje del director gallego Alberto Armas y rodada en Córdoba, se estrenará en los cines españoles. Según ha desvelado el equipo de la película, esta comedia de terror se podrá ver en salas a partir del 12 de mayo.

La distribución se está cerrando mientras se escriben estas líneas, aunque el equipo de la la productora cordobesa CinemaWings ya tiene asegurada su exhibición en pantalla grande, que suele ser, además, un paso previo a su llegada a las plataformas.

Slasher es una película que funde terror y comedia y que ha dirigido íntegramente en Córdoba el cineasta Alberto Armas (La Coruña, 1983). La cinta alude desde su título al subgénero conocido como slasher, nacido en los 70 y que se caracteriza por tener como protagonista a un asesino en serie que ataca a un grupo de jóvenes o adolescentes, una trama que se repite en películas de gran éxito de los 80 como Halloween o Viernes 13 y de los 90 como Scream.

El personaje principal recae en el joven actor madrileño Sergio Alguacil, que ha participado previamente en series como Por h o por por b de HBO o Servir y proteger de TVE. Alguacil interpreta a Julio, un joven que al cumplir los 18 años recibe de su madre un regalo singular: una máscara como la que utilizaba su padre para cometer sus asesinatos. A partir de este obsequio, el protagonista deberá decidir si continuar el legado de su progenitor y entregarse al crimen o renunciar a ello y ser un chico normal.

Slasher ya se pudo ver en un pase previo en Córdoba en junio del año pasado. Desde entonces ha ido recorriendo el circuito festivalero, con varios premios en su palmarés, entre ellos el primer premio nacional a la mejor cinta en el festival de serie B, adherido a la Catalunya Film Festivals, ‘B-Retina’.

En Córdoba, además, habrá doble pase el fin de semana del estreno. El viernes 12 de mayo se podrá ver en Cines Axion y el sábado 13 en Cinesur El Tablero.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!