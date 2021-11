El cine independiente cordobés desembarca en las plataformas de contenido online

¿Está viviendo el audiovisual independiente cordobés un despertar creativo con el auge de las plataformas? Lo cierto es que Córdoba no ha destacado demasiado por su peso dentro del cine español, una industria -por llamarlo de una manera- que está excesivamente centralizada en ciudades como Madrid o Barcelona, y que, a nivel andaluz, vive el mismo fenómeno de centralización en Sevilla.

Sin embargo, desde hace un par de años, el cine independiente cordobés, escrito, rodado y financiado en la ciudad, ha conseguido ocupar un pequeño pero relevante espacio en festivales y plataformas de contenido online. De este modo, en estos momentos, hay varias películas independientes dentro del catálogo de Amazon Prime, mientras que una serie de ciencia ficción made in Córdoba se ha colado en los últimos días en el catálogo de Filmin, la gran apuesta española para el cine de autor en streaming.

La primera película independiente cordobesa en colarse en Amazon Prime fue la ópera prima del director y productor Guillermo Rojas, Una vez más, que hace más de un año se estrenó de manera simultánea en el catálogo audiovisual del gigante que dirige Jeff Bezos y en las plataformas Flixolé y Filmin. Una vez más fue escrita y dirigida por el cineasta cordobés, contando con Jacinto Bobo y Silvia Acosta. Se trata de una película independiente que logró dos Premios ASECAN del cine andaluz en 2020. Concretamente, el Premio Dirección Novel para el propio Guillermo Rojas y el Premio Interpretación Femenina Revelación para Silvia Acosta.

El documental, el primer género en colarse en las plataformas

Meses después, Rojas colocó otra película en Amazon Prime. En este caso, ejercía de productor con Summer FIlms, la empresa que financió el laureado documental Antonio Machado: Los días azules, una película dirigida por la malagueña Laura Hojman, y primer documental de producción cordobesa que adquiría la plataforma norteamericana.

Aunque varios años antes de la irrupción de Rojas, el cineasta cordobés Edgar Burgos ya había situado en las plataformas Moz & I, un fabuloso documental musical que codirigió con Esther Lopera y que describe el fenómeno fan a través de la vida del Dj Luis Le Nuit, el admirador más incondicional y entrañable de Steven Patrick Morrissey (exlíder de The Smiths). Una película que está hoy disponible tanto en Amazon Prime como en Filmin.

Otro documental de factura cordobesa disponible en Amazon Prime es Visualist, Those Who See Beyond, una película dirigida por el realizador cordobés Pedro Pantaleón -junto a Manuel Cid- y que es el primer documental que reflexiona sobre el arte audiovisual y la figura del videojockey. La cinta lleva desde diciembre de 2020 disponible en el catálogo online, adonde llegó tras su paso por diversos festivales.

Un estreno en EE.UU. y Reino Unido antes que en España y un Godot que tardó en terminarse varios años

Un par de meses después se daba una carambola de lo más curiosa. La plataforma Amazon Prime incluía en su catálogo para EE.UU. y Reino Unido la película Makoki, un amor de muerte, una comedia negra dirigida en Córdoba por Esteban Díaz y que, sorprendentemente, pudieron disfrutar antes los suscriptores anglosajones que los españoles. Aunque no hubo que esperar demasiado, tras su paso por cines en agosto, la hilarante comedia ya entró en Prime Video España, donde lleva abierta a los suscriptores españoles desde septiembre.

Aunque, para odisea, la de otra de las películas cordobesas del catálogo de Prime Video: Siete años y una pandemia. Eso es lo que tardó en llegar a los cines primero, y a Amazon después, Godot, la película el debut en el largometraje de Chico Sánchez, cineasta cordobés y director y fundador de Actúa, la escuela de cine y teatro de la ciudad.

La cinta se rodó en 2014 en el Valle de los Pedroches. La premisa era la de filmar a una compañía de teatro formada por actores y técnicos que no se conocen entre ellos y que tiene un extraño cometido: montar El Grito, una obra de teatro del absurdo, en un paraje remoto. En el reparto, actores como Raúl Muñoz, Demetrio Benítez, Álvaro Chumillas, Nerea Garciolo, Alberto Ferreiro, Pilar González, Juan Antonio Díaz y Rafael Blanes.

Cine de zombis y ciencia ficción cordobesa

Blanes es también el protagonista de La sombra, una película de zombis 100% cordobesa, rodada con muy poco dinero, al estilo cine de guerrilla, por Juan Antonio Chavero Briones, y que ha sido seleccionada en varios festivales internacionales y premiada en otros pocos antes de estrenarse en cines el pasado 25 de junio y recalar en Amazon Prime en octubre de este año.

La Sombra ya se pudo ver en Filmin durante unos días el pasado mes de mayo, con motivo del ciclo Cyberdark, que incluía un puñado de películas seleccionadas para el X Festival de Cine Europeo Fantástico de Murcia. Después pasó por los cines y luego llegó a Prime Video.

Para ver otro pequeño milagro cordobés en Filmin, la prestigiosa plataforma española de cine de autor, hay que teclear Meme en el buscador. Así se llama la serie de ciencia ficción que pueden ver los suscriptores desde la semana pasada. Meme es un ambicioso proyecto dirigido por el cordobés Jose A. Gutiérrez y cuya producción se inició en el año 2010, contando con amigos y colaboradores durante varios años, quedando semiolvidada hasta que, durante la pandemia, su creador aprovechó para editar el proyecto (inconcluso pero con buenas posibilidades narrativas).

El resultado fue una miniserie que se ha convertido en la primera ficción serializada cordobesa que adquiere una plataforma de contenido online tan importante. Quizá la mejor prueba de que algo se está moviendo en el mundo audiovisual cordobés, que le ha perdido totalmente el miedo al cine de género, como evidencia el fin del rodaje de la película Slasher, una película de terror y comedia ambientada entre olivos e impulsada por la productora cordobesa CinemaWings.