El ritmo de vacunación pisa el acelerador en Córdoba: 90.000 dosis en el último mes

El ritmo de la campaña de vacunación contra la Covid19 en la provincia de Córdoba ha pisado el acelerador en el último mes, en el que se han administrado un total de 90.004 dosis, en concreto, entre el 8 de marzo y el 8 de abril.

Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados a diario sobre las vacunas puestas por la Consejería de Salud y Familias, una estadística que muestra cómo en el último mes se ha acelerado la vacunación contra el coronavirus en Córdoba, batiendo en los últimos días el récord de dosis puestas en una jornada: 5.254 el 3 de abril, 6.841 el 8 de abril o las 7.451 dosis del 7 de abril, el día en que hasta ahora se han administrado más.

Si el 8 de marzo, en la provincia de Córdoba se habían puesto 113.381 dosis del suero contra la Covid, un mes después, el 8 de marzo, la cifra alcanzada es de 203.385 dosis. A los profesionales sanitarios, usuarios de residencias de mayores y sus trabajadores con los que comenzó en diciembre la campaña de vacunación, se han ido sumando todos los grupos de trabajadores esenciales -docentes, policías, guardias civiles, etcétera-, en paralelo a los mayores de 80 años y ya ahora de 70 a 79, además de iniciarse la vacunación de la población general de 55 a 69 años.

Con todo ello, actualmente ya hay casi 136.500 cordobeses que han recibido al menos una dosis de la vacuna. Es decir, la campaña de vacunación ha alcanzado ya al 17,38% de la población total de la provincia. Además, ya hay 66.931 cordobeses que cuentan con las dos dosis de la vacuna, lo que supone que el 8,52% de la población ya está inmunizada contra el virus.

Las fórmulas que se están empleando actualmente en la vacunación en Córdoba son las de Pfizer y Moderna para los mayores de 70 años y las personas con patologías de muy alto riesgo, mientras que la de AstraZéneca se ha usado para el resto hasta que esta semana se ha decidido emplearla solo para personas de entre 60 y 69 años. Ahora, está por conocersesi recibirán una segunda dosis y cuál las personas que, siendo menores de esa edad, han recibido la primera dosis de AstraZéneca.

A partir de ahora, la previsión de la llegada de un mayor número de dosis de estas farmacéuticas, además de nuevas vacunas de otras firmas, hacen prever que el ritmo de vacunación se acelere aún más. Y eso aumenta las posibilidades de inmunizar a la población cordobesa mayor de 16 años -para los que está probada científicamente la eficacia de la vacunación-, de aquí a los meses de otoño.

Los cordobeses adultos que deben recibir la vacuna son aproximadamente unos 665.000 del total de la población que vive en la provincia. Si ahora mismo hay casi 67.000 personas ya inmunizadas con las dos dosis, habría 598.000 cordobeses a los que aún hay que administrar una o dos dosis.

Del total de 203.385 dosis puestas hasta ahora en Córdoba, 133.862 se han utilizado para los que ya están totalmente inmunizados. Hay, por tanto, otras 69.523 personas con una dosis puesta a los que le quedaría la segunda, y al resto de la población, 528.500 cordobeses aproximadamente, aún le quedan por poner la pauta completa.

Si todas fueran vacunas de dos dosis, quedarían por poner unas 1.126.000 vacunas aún en Córdoba. Pero algunas de las nuevas vacunas que están por llegar, como la de Jansenn, solo necesitan administrar una dosis, con lo que los plazos se acortarían. Con el ritmo alcanzado en este último mes al poner 90.000 dosis y teniendo en cuenta la previsión de acelerarlo, aumentan las posibilidades de inmunizar a la población cordobesa mayor de 16 años de aquí al otoño.

