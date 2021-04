Casi 136.500 cordobeses han sido vacunados ya con al menos una dosis

La campaña de vacunación contra la Covid19 ha alcanzado ya a casi 136.500 cordobeses. En concreto, 136.454 personas de la provincia de Córdoba cuentan ya con al menos una dosis de la vacuna contra la Covid19.

Así lo ponen de manifiesto los datos facilitados este viernes por la Consejería de Salud y Familias, poniendo de manifiesto que al 17,38% de la población cordobesa ha sido vacunada al menos con una dosis del suero contra el coronavirus.

En el último día, se han administrado en la provincia de Córdoba un total de 6.841 dosis -cifra por debajo del récord que se marcó un día antes con 7.451-. Con ello, ya son 66.931 las personas que están inmunizadas con la pauta completa de la vacunación, lo que supone el 8,52% de la población cordobesa.

La Junta de Andalucía ha administrado hasta este jueves 8 de abril un total de 1.782.344 dosis de la vacuna contra el Covid-19 --el 88,39% de las dosis recibidas-- y, en concreto, 536.905 personas, el 6,32% de la población, han recibido ya la vacuna completa con las dos dosis, mientras que 708.534 solo cuentan con la primera.

Por provincias, según indica la Consejería de Salud y Familias en un comunicado, en Sevilla se han administrado un total de 393.739 dosis y 118.248 personas han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 313.392 y las personas con ambas ya inoculadas son 93.035.

En Cádiz son 247.380 las vacunas ya administradas y las personas con las dos dosis suman 70.654; en Granada, son 217.023 las administradas y 64.149 las personas con las dos, y en Córdoba, 203.385 las dosis y 66.931 las personas con la pauta completa de la vacuna.

Por último, el total de dosis administradas en Jaén asciende a 152.189, con 48.833 personas con ambas; en Almería, a 139.865 y 41.155 han completado las dos dosis, y en Huelva, la vacunas puestas son 115.371 y 33.900personas ya tienen puestas las dos.

