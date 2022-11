El precio del aceite sigue marcando récords con operaciones que se cierran por encima de los cinco euros el kilo

El precio del aceite de oliva alcanza, día a día, récords históricos en España en origen. Según el sistema de información de los mercados de aceites de oliva Poolred, desde hace al menos dos semanas se están cerrando operaciones por encima de los cinco euros el kilo de aceite de oliva en origen. Esta semana, el precio medio ha alcanzado su récord histórico. El kilo de aceite de oliva virgen extra se pagaba a 4,83 euros de media.

Hasta ahora, el récord del precio se había alcanzado en el año 2005, con 4,26 euros de media por kilo. Esa fue la cifra, aproximada, a la que se pagó la campaña de 2014 y 2015. De momento, el precio medio en plena campaña de producción de aceite de oliva es ya casi 60 céntimos de euro más caro que cuando se alcanzó este récord.

Los motivos están en que se han disparado los costes de producción en origen y también en almazara, con unos precios históricos de la electricidad y el combustible, y que además se espera una campaña muy escasa por la sequía. Los últimos aforos señalaban que habrá la mitad de la aceituna que el año pasado, en la que se espera como la segunda peor campaña del siglo XXI, según las organizaciones agrarias.

Por eso está aumentando la presión sobre los precios que ha comenzado a trasladarse a los consumidores. Así, son ya mayoría las cadenas alimentarias que han aumentado los precios. Se calcula que en el caso del aceite de oliva los precios al consumo son un 54% más caros que los que percibe el agricultor.

El precio del aceite en origen afecta a todas las variedades. El virgen extra más barato se ha comprado a 4,48 euros. El más caro, a 5,19 euros. Pero además, también ha subido el precio del aceite de oliva virgen, que se vende de media a 4,51 euros, y el del lampante, a 4,43 euros el kilo. En ambos casos, estas variedades se venden incluso más caras que el anterior récord que alcanzó el virgen extra.

Fuentes del sector señalan que se espera que los precios se consoliden por encima de los cinco euros el kilo en origen. Muchos agricultores están en plena cosecha, muchas almazaras aún no han arrancado y se teme que conforme avance la campaña y vayan bajando las existencias los precios se incrementen aún más.

