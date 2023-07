Un máster dual de la UCO prepara a alumnos para las innovaciones del sector industrial

El máster dual Industria 4.0, gestionado por la Universidad de Córdoba (UCO) y por la fundación Fundecor, tiene como objetivo emplear a todos los alumnos matriculados en esta quinta promoción. El director de este itinerario, Francisco Vázquez, asegura que fueron “pioneros” al trabajar codo con codo con las empresas y responder a las demandas de este sector.

Entre las asignaturas ofertadas se encuentran ingeniería de datos, sistemas robotizados y automatizados, instrumentación industrial o comunicaciones avanzadas y seguridad. Un catálogo que durante tres meses les permite ampliar sus conocimientos sobre el sector de la industria 4.0.

La relación con las empresas es bidireccional. “Establecimos las competencias que las empresas pensaban que eran interesantes que los alumnos adquirieran. Son asignaturas que las propias empresas demandan y las modificamos anualmente”, explica Vázquez en una conversación con Cordópolis.

Asimismo, los profesionales del sector son parte de la docencia e imparten seminarios a alumnos y profesor, ofreciendo una visión completa de las innovaciones en la industria. Esta formación profesional se completa con siete meses de prácticas remuneradas en la empresa que los alumnos elijan. “Las prácticas se realizan en empresas que colaboran en docencia y otras que mandan propuestas”. El director asegura que cada año se encuentran con el triple de propuestas sobre el total de alumnos.

De esta forma, los estudiantes comienzan un proceso de selección según su nota académica. “Una vez en la empresa, forman parte del proyecto que tengan en marcha y su Trabajo Fin de Máster (TFM) lo realizan con la propia empresa”, señala Vázquez. Así, cuentan con dos tutores, uno en la empresa y otro en la universidad.

“Es un buen momento para que estos jóvenes estudien una ingeniería, ahora mismo hay muchas salidas profesionales para los ingenieros y más si se especializan en industria 4.0.”, destaca. Actualmente, el sector industrial está sustituyendo la mano de obra por sistemas automatizados o robotizados lo que amplía la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. La empleabilidad de este máter se encuentra en torno al 82% y tienen como objetivo alcanzar el 100%.

