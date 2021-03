No disparen al politólogo

Si alguien les dice qué va a pasar mañana, huyan. Esa persona no es de fiar.

Nadie, absolutamente nadie, sabe qué va a pasar en España dentro de un rato. Hace un año justo, nadie podía imaginarse que se quedaría tres meses encerrado en su casa. Entonces, ya salieron sesudos análisis políticos de qué es lo que iba a acabar pasando: que el pacto de gobierno saltaría o no por los aires, que la derecha subiría, la izquierda se hundiría, la economía crecería en uve, primero, en uve doble, después, en triple tirabuzón.

En estos tiempos inciertos nadie es capaz de decir con honestidad que no tiene ni idea de qué va a pasar. Podemos intuir por dónde irán los tiros, saber si viene o no una cuarta ola, si está funcionando o no la vacunación, si la economía empieza a mejorar. O no.

Lo que ha ocurrido con la política nacional, regional y local esta semana es la evidencia más clara de todo esto. La crisis generada por la moción de censura en Murcia tiene incalculables consecuencias. Pero nadie sabe qué va a pasar. Para empezar, las primeras encuestas que se han publicado están a por uvas. Una ve difícil una mayoría absoluta del PP con Vox. Otra la da por hecho.

Todas las crisis son diferentes, pero también se parecen. Y si hay algo que han demostrado a lo largo de la historia es que el periodo más peligroso de una crisis es precisamente en la salida. Los acontecimientos se precipitan y los protagonistas son incapaces de darse cuenta de qué es lo que está pasando.

Y lo peor es que casi nadie sabe qué es lo que pasa y, ni mucho menos, lo que se nos viene encima.