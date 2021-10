Selección de dislexias, algunas son mías -AVISO- que como disléxica puedo permitirme compartir

I ❤️ disléxicos rabiosos -Parte 837378926672901

-Blablabla... limpiar y mover los muebles.

-Vamos a barrer debajo de los SALONES...

-(jajajaja)...

-...de los SIFONES...

-(jojojojo)...

-...ehmmm... AGÁRRAME LOS COJONES.

I ❤️ disléxicos'3 periódico decimal -Parte 6363660292993

-¿Vamos a subir a ver a blablabla en San Fermines?

-¿Ya han sido?

-No, hija, no sabes eso de... 🎵uno de eneeero, dos de marzooo🎶 no, 🎵uno de eneeero, tres de febreeero, treees de...🎵no, 🎵uno de eneeero, dos de febreeero, SINco de maaarSO🎵no. ¿cómo es? 🎵uno de eneeero, dos de febreeero, tres de maaaarSO, SINco de abril, siete de juuuunio san Fermín. ¡A San Fermín yo quiero ir!🎵

JAJAJAJAJAJAJA JAJAJA JAJAJAJAJAJAJA...

I ❤️ disléxicos maestros que solo te quieren por el rollo -Parte 7337892900021

-Blablabla... y esta vez no puedo hacer blablabla pero me consuela saber que eso se lo dejo a nuestros CUPIDOS.

-¿eing?

-Los cupidos

-¿cómo?

- Ehmm... a nuestros alumnos.

I ❤️ dislexicos -Parte 6363779887

En la tele el programa de parejas que ligan dos minutos cenando espaguetis...

Chica: blablabla...hamburguesas veganas.

Chico: ¿integrales?

Chica: ve-ga-nas.

Blablablablablablablabla... Blablabla...

Chico: ¿entonces "vegano" es el DIMINUTIVO de "vegetariano"?.

Chica: Sí.

😶

En mi mesa...

-Jajaja... diminutivo dice...

-Jajaja... por lo menos podría haber dicho que era el abrevia... el abrevia... ABEBRIATIVO.

Abebriativo. 😊

I ❤️ disléxicos pedidores con la cabeza cubierta -Parte 1928374652436-¿Qué hay en la bolsa?

-un flan y berenjenas ROGAÍTAS.

-¿Eing? ¿berenjenas cómo?

-ROGAÍTAS así en la sartén...

-¿Rogaítas?

-Ehmm.. rogaítas... Arrogaítas..

-¿Arrogaítas?

-Agorraítas... Ehmm... ER COÑO TU PRIMA.

Rogaítas 😁

I ❤️ disléxicos chorreantes -Parte 2938764900001

-No me ha mandado un mensaje él, porque escribe más lento. Habrá sido ella.

-Díselo. Dile que está SUPURANDO su identidad.

Supurando. 😂

I ❤️ disléxicos - Parte 537383940000

-Rakel, ¿las pastas esas que ha sacado Gallo de Guinea* no son tan buenas como las del Precio** Justo, verdad?.

😂😂😂😂😂

*quinoa

**comercio

Me meo...

I ❤️ disléxicos -Parte 874778473773

-Blablabla...yo creo que está "tratada" porque no es normal ese comportamiento con dos cervezas.

-oye, que yo también estoy tratada y no me pongo así con dos cañas.

-Ya, pero TÚ ERES LA REGLA QUE CONFIRMA LA EXCEPCIÓN.

I ❤️ disléxicos amantes de Juan Pelotilla -Parte 736389284777

-Blablabla... la moto que sea grande.

-No, grande no mola.

-No, pero no digo grande de motor, me refiero a grande de CHACHIS.

De "chachis". 😂😂😂

I ❤️ disléxicos shakesperianos -Parte I

-¿Sigues tomando las pastillas esas?

-Sí, claro.

-¿Y no son malas para el cuerpo?

-No sé, no me he leído las CONTRADICCIONES.

Las contradicciones. 😂

I ❤️ disléxicos disléxiquísimos -Parte 63783874777

Me ha dicho nosequién que nosecuåntos quiere estar mucho tiempo contigo ahora...

-Sí, sí, POR ANDRÉS TE QUIERO EL INTERÉS.

I ❤️ disléxicos triples - Parte 6363626629998

-¡Ostras, mira mi pierna! Me ha dao una reacción rara la crema esa porque además me pica mogollón.

-Puedes echarte talco de ese para eso que hay en el cuarto: KETAMINA.

-¿ketaqué? jajaja ¿pero tú sabes lo que has dicho?

- Nooo... Ketamina no... ¿Cómo es? Ehmm... hay TALCAMALINA. TAL-CA-MA-LI-NA.

-Jojojo... ¿Talcalaqué?

-¡Mierda! ¿cómo es? Talc... talca... ¡TALCAMANILA!.

-🎵¿dónde vas con la talcaManila?🎵

Talcamanila 😊

I ❤️ disléxicos dobles -Parte 98471965

-He arreglado el horno, mira...

¡click! ¡click! ¡click!...

(mechero largo de cocina que se ha gastado)

-¿Seguro que está arreglado?

-Sí, mira...

¡click! ¡click! ¡click!..

-¿Y si lo intentas con un mechero normal?

-Sí claro, ¡pa quemarme LOS NUDILLOS DE LOS PELOS!.

Los nudillos de los pelos. 😊

I ❤️ diléxicas

Amiga 1:

-¡Cuánto tiempo sin verte! Qué buena cara tienes siempre, jamía, no sé cómo lo haces...

Amiga 2:

-Sí ¡eh que ella parese que se conserva en MONFOR!.

I ❤️ disléxicos fusionadores -Parte 6262727636637

Viendo un documental...

-¿Quién es este?

-Blablabla.. y era espía y confesó blabla... y Estados Unidos mandó una orden de busca y captura y entonces pidió ASILIO en otro país.

Asilio. 😊